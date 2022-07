Warum Pausen zwischendurch so wichtig sind

Wie lange sollte eine Pause sein?

„In der Arbeitswissenschaft ist die Kurzpausenregel etabliert“, sagt Wendsche. Heißt: Lieber häufiger eine kurze Pause (alle ein bis zwei Stunden zumindest fünf bis zehn Minuten) als eine einzige lange, denn„Nach etwa 30 Minuten passiert nicht mehr so viel“, so der Psychologe.

Zudem: Machen wir öfter kurze Pausen, summiert sich Ermüdung nicht ungünstig auf. Diese steigt mit der Zeit exponentiell. Wer viel anhäuft, braucht also länger, um sie wieder abzubauen. Wer hingegen Mikropausen macht, geht nicht nur frischer, sondern auch weniger gereizt und besser gestimmt in den Feierabend.

Kurze Pausen vor allem in der zweiten Tageshälfte

Aus der Arbeit am Band wisse man auch: Bei acht Stunden sind in der ersten Hälfte des Tages nicht ganz so viele Pausen nötig und wenn, dann eher kurze, so Wendsche. In der zweiten Schichthälfte braucht es hingegen mehr oder längere. Und natürlich eine ausreichend lange Mittagspause, um essen und den Arbeitsplatz auch wirklich verlassen zu können.

Auch am Abend sollte uns ausreichend freie Zeit bleiben. Um die Arbeit gedanklich abzuhaken, aufzutanken und in einen guten Schlaf zu gleiten. „Etwa drei Stunden Freizeit täglich sollte man einplanen“, sagt Gesundheitspsychologe Blasche aus Wien.

Wir brauchen kleine Erfolgserlebnisse

Ist die Auszeit länger – nach der Arbeit oder auch am Wochenende – können wir auch zentrale psychologische Bedürfnisse befriedigen. Unser Bedürfnis nach Autonomie und Selbstbestimmung etwa: Wir wollen selbst Entscheidungen treffen, ein Gefühl für uns haben, uns selbst spüren und für uns bedeutsame Dinge tun. Zudem brauche es jeden Tag Erfolgserlebnisse, die uns erfreuen und unseren Selbstwert stärken.

Das können kleine Dinge sein, wie einen Kuchen zu backen oder die Rosen im Garten zum Blühen zu bringen. „Solche Erfolge kann auch die Arbeit bringen, in der Freizeit kann ich oft aber leichter dafür sorgen“, sagt Blasche. Nicht zuletzt: Sozial eingebunden zu sein, kann entspannen, ablenken und dazu beitragen, dass wir die Arbeit vergessen und uns erholen.