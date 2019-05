Darum ist Burnout keine Krankheit

Woher kommt die neue Aufregung um Burnout?

Derzeit geistert durch die Medien, dass die WHO Burnout als Krankheit in den ICD-11-Katalog aufgenommen habe. ICD steht kurz für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – oder auf deutsch: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. In Deutschland müssen Ärzte die Diagnose eines Patienten nach der ICD-10 verschlüsseln. Die ICD-11 ist gerade erst erschienen und soll 2022 in Kraft treten.

Aus dem Englischen übersetzt heißt es in der ICD-11:

Burnout ist ein Syndrom, das aus chronischem Stress am Arbeitsplatz hervorgeht, der noch nicht erfolgreich bewältigt wurde. Es ist charakterisiert in drei Dimensionen:

1) Gefühle von Energieschwund oder Erschöpfung;

2) erhöhte mentale Distanz zum Beruf oder Gefühle von Negativismus oder Zynismus in Verbindung mit dem Beruf;

3) reduzierte professionelle Effizienz. Burnout bezieht sich spezifisch auf Phänomene im Beschäftigungsumfeld und sollte nicht angewendet werden, um Erfahrungen in anderen Lebensbereichen zu beschreiben.

Burnout gilt gemäß der Klassifizierung weiterhin nicht als Krankheit. Wie schon im ICD-10 wird Burnout im ICD-11 weiterhin als „Faktor, der den Gesundheitszustand beeinflusst“, gelistet – nicht als Krankheit. Das ist ein wesentlicher Unterschied, der von einer Nachrichtenagentur falsch interpretiert wurde und dazu geführt hat, dass viele Medien eine Falschmeldung veröffentlichten.