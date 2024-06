Das passiert in deinem Körper, wenn du mit Sport anfängst

Wie profitiert das Herz-Kreislauf-System?

Blutgefäße werden reguliert

Beim Sport muss der Körper besser mit Sauerstoff versorgt werden – der Herzschlag wird spürbar schneller. Trainieren wir regelmäßig, passt sich unser Herzmuskel der höheren Belastung an. Eine Folge: In Ruhe muss es seltener schlagen und wird so weniger stark beansprucht. Dafür steigt das Blutvolumen pro Herzschlag an. Ein niedriger Blutdruck und Ruhepuls können schon nach ein paar Wochen auch an trainingsfreien Tagen nachgewiesen werden.

Aber auch wer einen zu niedrigen Blutdruck hat, profitiert von Sport – vor allem von Ausdauersportarten wie Schwimmen, Joggen oder Radfahren. "Regelmäßige Bewegung beeinflusst die Regulierung der Blutgefäße. Die Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung und erhöht damit den niedrigen Blutdruck", sagt Rüdiger Reer.

Sport erhöht außerdem die Konzentration des High Density Lipoproteins (HDL) im Blut, also des Proteins, das beispielsweise überschüssiges Cholesterin aus den Arterien in die Leber transportiert. So lagert sich das Blutfett nicht in den Blutgefäßen ab. Das Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall sinkt deutlich.

Allerdings kann Sport auch einen negativen Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben, erklärt Uwe Tegtbur. "Studien zeigen, dass Menschen, die allein auf Kraft setzen, schlechtere Gefäßfunktionen haben als untrainierte.“ Krafttraining mit schwerem Gewicht könne für Menschen mit Bluthochdruck sogar gefährlich sein, da der Blutdruck deutlich ansteige.