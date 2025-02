Deshalb können einige Sportarten deinem Gehirn dauerhaft schaden

Darum geht’s:

Bei einigen Sportarten bekommt der Kopf immer wieder heftige Stöße ab

"Wenn der Schlag gegen den Schädel zu schweren Hirnzerreißungen und Blutungen führt, kann das tödlich enden", sagt Hans Förstl von der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München. Sein Forschungsteam analysierte in einer Metastudie die Folgen von Verletzungen bei Boxkämpfen. Dazu werteten die Forschenden rund 300 Studien aus. Seit 1890 starben demnach bei Boxkämpfen pro Jahr im Durchschnitt zehn Boxer. In einigen Fällen waren Leber und Milz gerissen, doch in über 80 Prozent führten Nacken- und Kopfverletzungen zum Tod der Sportler.

American Football und Eishockey im Visier der Forschung

Wie schwerwiegend Schläge gegen den Kopf sein können, blieb lange Zeit relativ unerforscht. Erst in den vergangenen zwei Jahrzehnten ermöglichten moderne Messmethoden detailliertere Einblicke ins Gehirn. "Was wirklich bei Gehirnerschütterungen passiert, wurde nicht nur an Boxern, sondern auch bei American-Football- und Eishockey-Spielern untersucht", sagt Hans Förstl. Denn auch hier bekommen die Athletinnen und Athleten regelmäßig durch das Zusammenprallen mit Kontrahenten heftige Stöße gegen den Kopf. Immer wieder liegen Spieler:innen mit einem Blackout auf dem Feld.

Nervenverbindungen leiden unter der Erschütterung

Gedächtnislücken bei Gehirnerschütterungen sind keine Seltenheit: Durch die schnelle Beschleunigung des Kopfes wird das Gehirn gegen die Schädelknochen gepresst. Schwerkräfte führen zu einer Stauchung oder Dehnung zentraler Nervenbahnen. Die Kommunikation zwischen den Nervenzellen kann kurzzeitig zusammenbrechen. "Axone, also die Verbindungen zwischen den Nervenzellen, werden beschädigt oder können ganz reißen", erklärt Hans Förstl.

Gefährliche Praxis: weiterspielen trotz Gehirnerschütterung

Oft werden die Sportlerinnen und Sportler trotz einer Gehirnerschütterung nach kurzer Pause wieder auf das Feld geschickt. Das bedeutet für die Betreffenden ein zusätzliches massives Risiko: das Second-Impact-Syndrom, also der Zweitschlag-Effekt. Dieser besagt: Wenn auf eine nicht abgeklungene Erschütterung eine weitere trifft, drohen oft bleibende Schäden. Das Gehirn kann durch innere Verletzungen sogar so stark anschwellen, dass die Situation lebensgefährlich wird.

Schädel-Hirn-Traumata können neuronale Erkrankungen auslösen

"Kaputte Verbindungen zwischen den Nervenzellen kann das Gehirn in der regenerativen Phase teilweise wieder ausbilden", erklärt Hans Förstl. Gehirnerschütterungen können allerdings auch bleibende Schäden verursachen. Am Beispiel von Boxern sowie American-Football-Spielern zeigen Studien bereits ein klares pathologisches Bild als Folge der Schädel-Hirn-Traumata: Auch als Boxer-Syndrom bezeichnet, leiden viele von ihnen im Alter unter einer Chronischen traumatischen Enzephalopathie (CTE).

Regelmäßige Erschütterungen begünstigen Hirnentzündungen

Alle Patient:innen dieser neurodegenerativen Erkrankung haben eines gemein: Ein bestimmtes Protein namens Tau lagert sich im Gehirn dauerhaft an den falschen Stellen ein. Dabei dient Tau eigentlich als Stützskelett für Axone. Reißen diese Nervenleitungen durch eine Stauchung oder Dehnung des Gehirns, wird das Protein an diesen Stellen vermehrt freigesetzt. In ungebundener Form verkleben die feinen Mikrostrukturen zu Klumpen und können nicht mehr abtransportiert werden. Diese Verklumpungen verhindern die Kommunikation zwischen Nervenzellen, Zellen sterben ab, die weiße Hirnsubstanz schrumpft. "Außerdem gehen wir davon aus, dass es durch die immer wiederkehrenden Verletzungen und Reparaturprozesse zu einer chronischen entzündlichen Reaktion des Gehirns kommt, die auch eine schädliche Wirkung haben kann", sagt Inga Koerte von der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Gehirnerschütterungen erhöhen das Demenzrisiko

Die Folgen von Veränderungen der Gehirnstruktur durch Schädel-Hirn-Trauma können vielfältig sein. Viele Boxerinnen und Boxer entwickeln bereits während ihrer aktiven Zeit zumindest leichte kognitive Störungen. "Vor allem das Neugedächtnis verschlechtert sich, also was vor Stunden oder Tagen passiert ist. Denn genau diese Hirnstrukturen sind besonders empfindlich und liegen tief im Hippocampus", erklärt Hans Förstl. Zehn bis 20 Prozent der Profiboxer:innen leiden ihr Leben lang unter anhaltenden neuropsychiatrischen Erkrankungen. Ihre motorischen Fähigkeiten lassen nach und sie haben ein erhöhtes Risiko, am Parkinson-Syndrom sowie an Alzheimer zu erkranken. Depressionen und eine gesteigerte Aggressivität sind weitere Folgeerscheinungen.

Bei American-Football-Spieler:innen wurde dieser Zusammenhang ebenfalls nachgewiesen. Forscher der University of Boston scannten dafür die Gehirne von 202 bereits verstorbenen Footballspielern. 87 Prozent der Athleten litten unter Chronischer traumatischer Enzephalopathie – rund die Hälfte von ihnen zeigte neben Stimmungsschwankungen und Verhaltensauffälligkeiten noch zu Lebzeiten klare Anzeichen einer Demenz.

Eishockey: Die Gefahr liegt in den hohen Geschwindigkeiten

Laut Angaben des Bundesinstituts für Sportwissenschaft ist auch beim Eishockey das Risiko hoch, zumindest ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma zu erleiden. Nach einer Auswertung von 664 schwedischen Profispielen sind Schädigungen des Kopfes im Eishockey mit 39 Prozent sogar die häufigsten Verletzungen. Die hohe Gefahr liegt unter anderem in den Geschwindigkeiten der Spieler:innen von über 50 Stundenkilometern und Pucks, die mit 170 Stundenkilometern und mehr übers Eis fliegen. Häufen sich physische Einwirkungen auf den Kopf , steigt die Gefahr, auch längerfristige Hirnveränderungen davonzutragen (mehr dazu im Abschnitt zu Kopfbällen im Fußball). Zwar gibt es im Eishockey Präventionsmaßnahmen, wie die Weiterentwicklung von Protektoren, Helmen und Polstern, allerdings ist der Schutz eher begrenzt.

Mit Blick auf eine andere Verletzung wurde bereits per Anordnung gegengesteuert: Nachdem im Jahr 2023 ein Spieler im britischen Profi-Eishockey nach einem Kufenschnitt am Hals gestorben war, hat unter anderem die Deutsche Eishockey Liga (DEL), aber auch der Eishockey-Weltverband (IIHF), der auch die WM ausrichtet, das Tragen eines Halsschutzes zur Pflicht erklärt. Schnittverletzungen am Hals sind im Eishockeysport jedoch deutlich seltener als Gehirnerschütterungen.