So sehr hilft alkoholfreies Bier nach dem Sport wirklich

Darum sollten wir drüber sprechen:

Es gibt eigentlich keine aussagekräftigen Studien

Fragt man bei den Herstellern nach, auf welchen wissenschaftlichen Fakten ihre Werbesprüche beruhen, haben alle direkt verschiedene Studien zur Hand. Das müssen sie auch, denn sie unterliegen der sogenannten. Diese regelt europaweit, welche nährwert- und gesundheitsbezogenen Angaben auf Produkten stehen dürfen. Damit Verbraucher nicht mit falschen Versprechen in die Irre geführt werden, ist ein Grundsatz der Health-Claims-Verordnung: Angedeutete Zusammenhänge zwischen Produkt und Gesundheit müssen wissenschaftlich belegt sein.

Das bedeutet nun aber nicht, dass jeder Bierhersteller sein 0,0%-Getränk erst einmal von Forschern an hunderte Hobbysportler ausschenken lässt. Stattdessen reicht der Nachweis über verschiedene Inhaltsstoffe, zum Beispiel Kalium. Liegt der Mikronährstoff in einer bestimmten Konzentration vor, kann das bei der Regeneration helfen: Kalium wird im Körper benötigt, um die Energiespeicher in den Muskeln wieder aufzufüllen und das ist wissenschaftlich gut belegt. Ähnlich verhält es sich bei anderen Inhaltsstoffen, darunter Kohlenhydrate oder Vitamine – die spezifische Wirkung ist nachgewiesen, aber nicht unbedingt im Kontext von alkoholfreiem Bier.

Den Studien, die tatsächlich den Effekt der Getränke in Training oder Wettkampf untersucht haben, mangelt es an Aussagekraft. Manche sind von den Herstellern selbst finanziert. Am problematischsten ist jedoch, dass meist zu wenige Testpersonen teilnehmen, oft nicht mehr als 20. Die Ergebnisse solcher kleinen Untersuchungen wiederum sind bekannt dafür, verzerrt zu sein. Und zwar zugunsten dessen, was sie testen.