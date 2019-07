FAQ: Beiß die Zähne zusammen!

Warum ist die Diagnose so schwierig?

Eine internationale Expertenkommission hat Bruxismus 2013 als „wiederholte Kaumuskelaktivität, charakterisiert durch Kieferpressen und Zähneknirschen und/oder Anspannen oder Verschieben des Unterkiefers ohne Zahnkontakt“ definiert. Es ist allerdings nicht einfach, diese Diagnose zu stellen. Denn es gibt Menschen, die knirschen mit den Zähnen ohne es zu merken, und es gibt Menschen, die glauben nur, dass sie mit den Zähnen knirschen. „Wir haben ein Diagnose-Dilemma“, sagt Matthias Lange, einer der Autoren der neuen Bruxismus-Leitlinie. Es existiert zwar ein Stufensystem mit den Kategorien „möglicher“ Bruxismus (Patient berichtet über Bruxismusaktivitäten), „wahrscheinlicher“ Bruxismus (Patientenaussage plus klinische Anzeichen von Bruxismusaktivität) und „definitiver“ Bruxismus (Patientenaussage plus klinische Anzeichen plus Überprüfung im Schlaflabor). Hier muss aber stets eine positive Aussage der Patienten vorliegen – ein erheblicher Unsicherheitsfaktor, denn zwei Studien von 2015 zeigten, dass die Patientenangaben nicht verlässlich im Schlaflabor bestätigt werden konnten. Eine alleinige Befragung durch den Arzt oder Zahnarzt (Anamnese) sollte deshalb laut Leitlinie nicht zur Diagnostik von Schlaf- oder Wachbruxismus genutzt werden. Die sogenannte Polysomnografie im Schlaflabor gilt als Goldstandard bei der Diagnostik für Schlafbruxismus, kommt aber nicht für alle Patienten in Frage, da sie sehr teuer und aufwändig ist. Über eine oder mehrere Nächte werden die unterschiedlichsten Körperfunktionen getestet wie Hirnaktivität, Herzfrequenz, Atmungsaktivitäten und -geräusche, Muskelspannung, Augenbewegungen, Köperlage und -temperatur. Ansonsten gelten vorübergehende Schläfen- und Gesichtsschmerzen oder ein übermäßiges Muskelwachstum (Hypertrophie) als relativ verlässliche Anzeichen für eine bestehende Bruxismusaktivität. Schäden oder Abnutzungserscheinungen an den Zähnen und am Zahnersatz können dagegen auch durch weiter zurückreichendes Knirschen und Pressen entstanden sein.