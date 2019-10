Bore-Out: Kann Langeweile krank machen?

Wie lässt sich einem Bore-Out entgegen wirken?

Eine Unterforderung sollte direkt angesprochen werden, rät Psychiater Jörg Wolstein: “Es bedarf also eines Vorgesetzten, der für das Thema offen ist und damit vertraut ist, Lösungen gemeinsam mit dem Betroffenen sucht und nicht den Fehler macht, die Anforderungen weiter zu reduzieren.”

Es gehört aber auch zur Aufgabe eines Teamleiters, Aufgaben gerecht zu verteilen. Oft ist es so, dass innerhalb eines Teams Aufgaben ungleich verteilt werden: Einige sind unterfordert, während andere unter der Belastung erschöpft geradezu zusammen brechen. Es kann auch helfen, Präsenzpflichten aufzulockern, damit Arbeitnehmer nicht unnütz auf den Bildschirm starren müssen und Zeit totschlagen.

Arbeitgeber können einiges tun, um ein Bore Out zu verhindern – auch in ihrem eigenen Sinne. Es kann ratsam sein, Mitarbeiter auch mal zu fordern, um bestimmte Belastungsgrenzen zu testen. Wichtig in jedem Fall: beidseitige Kommunikation. Bei Verdacht auf eine Depression, sollten Betroffene einen Haus- oder Nervenarzt aufsuchen, rät Professor Ulrich Hegerl von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig.

Autor: Andreas Sträter