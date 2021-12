Sollten wir alle weniger arbeiten?

Aber:

Darum konnten sich kürzere Arbeitszeiten bislang nicht durchsetzen

Anfang der 50er betrug die wöchentliche Arbeitszeit noch fast 50 Stunden, verteilt auf sechs Tage. Mitte des Jahrzehnts wurde dann von den Gewerkschaften die Kampagne „Samstags gehört Vati mir“ aufgenommen. Sie wollten eine Arbeitszeitverkürzung erstreiten.

Es hat dann eine Weile gedauert, aber Mitte der 60er Jahre wurde die 40-Stunden-Woche dann in den ersten Branchen eingeführt und konnte sich nach und nach etablieren.

Die letzten großen Kämpfe um Arbeitszeitverkürzungen gab es in den 80ern. Die DGB-Gewerkschaften versuchten, die 35-Stundenwoche als tarifliche Regelarbeitszeit durchzusetzen. Das gelang aber nur in wenigen Branchen.

Und selbst das ist schon ein Weilchen her. Würde nun mal wieder eine Verkürzung anstehen? Schließlich haben wir gesehen, dass weniger Arbeit eine ganze Palette von Vorteilen hat.

Tja, nun kommt das Aber: Es gibt auch eine ganze Reihe von Hürden.

Versuche eingestampft

In Schweden gab es einen bekannten Versuch, den Sechs-Stunden-Tag einzuführen: Zwei Jahre lang wurde in einem Altenwohnheim in Göteborg die Arbeitszeit bei gleichem Lohn gekürzt.

Das Experiment hat positives Feedback hervorgebracht: Die Mitarbeiter waren fokussiert bei der Arbeit und stellten gleichzeitig positive Auswirkungen auf ihre Gesundheit fest.

Weitergeführt wurde das Projekt aber nicht: Es war zu teuer. 15 neue Mitarbeiter mussten eingestellt werden. Mittlerweile wird in Göteborg daher wieder acht Stunden gearbeitet.

Göteborg ist nicht der einzige Versuch, kürzere Arbeitszeiten einzuführen. „Trotz der überwiegend positiven Resultate wurde bei einer Vielzahl von Organisationen die Arbeitszeit wieder auf die ursprüngliche zurückgestellt“, resümieren die Bielefelder Forscher. Der Hauptgrund waren auch dort die Kosten – insbesondere für neues Personal.

Probleme für Unternehmen

Steigende Personalkosten sind nicht die einzigen Fallstricke für Unternehmen. Neueinstellungen führen auch dazu, dass die Personalplanungen aufwendiger werden. Dadurch steigen die Kosten für Verwaltung. Viele Übergaben zwischen Mitarbeitern sind zudem Quellen für potenzielle Fehler.

Entscheidend ist außerdem die Frage, ob die Betriebe überhaupt weitere Fachkräfte finden. Je nach Branche mangelt es an qualifizierten Bewerbern – beispielsweise in der Pflege.

Nachteile von Verkürzungen

Es gibt aber auch Branchen, in denen wären Arbeitszeitverkürzungen ohne neues Personal umsetzbar. Zum Beispiel, weil es kein Schichtsystem gibt – und die Mitarbeitenden nach Hause gehen, sobald sie ihr Tagespensum erledigt haben.

Doch auch hier sollte man die Arbeitszeiten nicht „mal eben so“ kürzen. Stattdessen müssen Prozesse angepasst und modernisiert werden.

Geschieht das nicht, müssen Mitarbeitende die gleichen Aufgaben in weniger Zeit erledigen. Das hat dann sogar Nachteile für sie: