Muss die Wirtschaft wirklich immer wachsen?

Darum sollten wir darüber sprechen:

Unsere Ressourcen sind endlich. Ist das System zukunftsfähig?

„In dem Maße, in dem wir es uns heute gut gehen lassen, graben wir systematisch dem guten Leben von morgen das Wasser ab“, sagt der britische Ökonom Tim Jackson. Sein Urteil fällt vernichtend aus: Der Mythos Wachstum habe versagt; unser Wirtschaftsmodell sei von Grund auf fehlerhaft.

Begrenzte Ressourcen bei steigendem Konsum

Die Weltbevölkerung steigt, immer mehr Bedürfnisse sollen befriedigt werden. Unser Wirtschaftssystem ist noch dazu auf Konsum und permanentes Wachstum ausgerichtet.

Aber: Unsere Ressourcen sind begrenzt. „Prinzipiell kann auf einem Planeten endlicher Größe nichts unendlich groß werden, auch die Wirtschaft nicht“, stellt der Ökonom Andreas Irmen fest. Viele Wissenschaftler geben ihm recht: Wachstum und schrumpfende Ressourcen gehen nicht mehr zusammen.

Gewaltige Herausforderungen

Das Mehr an materiellen Freiheiten wird erkauft, sagt Volkswirt Niko Peach von der Uni Siegen – „mit einem Verlust an nutzbaren Ressourcen und einer Zunahme von ökologischen Schäden.“

So leidet beispielsweise die Artenvielfalt von Pflanzen und Insekten, weil landwirtschaftliche Betriebe größer werden und Grünland deshalb knapper.

Es gibt neben der Zerstörung der Umwelt und der Erderwärmung, die beide die Lebensgrundlage des Menschen gefährden, allerdings noch weitere Kritikpunkte an unserem System.

Eignet sich Wachstum als Wohlstands-Barometer?

Viele Wissenschaftler zweifeln daran, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als Gradmesser unseres Wohlstands überhaupt geeignet ist. Denn viele Dinge, die gut für unsere Lebensbedingungen sind, werden darin nicht berücksichtigt – beispielsweise ehrenamtliche Tätigkeiten oder Hausarbeit. Gleichzeitig wird vieles erfasst, das nicht zu unserem Wohl beiträgt. Beispielsweise die Leistungen, die nötig sind, um Umweltverwüstungen zu reparieren.

Nehmen wir mal an, ein Gelände wurde durch einen Unfall mit Öl verseucht. Nun rückt ein Unternehmen an, um den Standort zu reinigen. Dann geht der Wert dieser Dienstleistung in das BIP ein. Nur: Verglichen mit dem Zustand vor dem Unfall ist ja nichts besser geworden.

Ein weiterer Kritikpunkt: Die natürlichen Ressourcen, die wir verbrauchen, werden nicht berücksichtigt. Wenn wir beispielsweise Bodenschätze nutzen, verprassen wir unwiederbringlich unser Vermögen. Diese Schätze sind für künftige Generationen verloren. Das BIP berücksichtigt diesen Aspekt aber nicht.

Was ist Wohlstand?

Und noch eine weitere Frage stellt sich: Was bedeutet Wohlstand für uns? Das muss klar sein, bevor entschieden werden kann, ob es Wirtschaftswachstum dafür braucht. In manchen der zahlreichen Definitionen geht es „nur“ um die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Andere gehen aber darüber hinaus: Diese Definitionen besagen zum Beispiel, dass eine „funktionierende“ Gesellschaft mit zum Wohlstand gehört. Das sieht auch Ökonom Tim Jackson so: „Wohlstand in jeder sinnvollen Verwendung des Wortes handelt von der Qualität unseres Lebens und unserer Beziehungen, von der Belastbarkeit unserer Gemeinschaften und von unserem Gefühl einer persönlichen und gemeinsamen Bestimmung.“

Steigende Ungleichheiten

An der Belastbarkeit unserer Gesellschaft müssen wir aber anscheinend noch arbeiten: Soziale Ungleichheiten haben sich in vielen Ländern in den vergangenen Jahren trotz Wachstums deutlich verstärkt. Damit steigt auch die Tendenz, sich politisch zu radikalisieren, betont Klaus Dörre, Professor für Industriesoziologie in Jena. Die Ungleichheiten werden also zur Gefahr für unser politisches System, die Demokratie.

Von Blasen und Krisen

Unser Wirtschaftssystem steht nicht nur auf wackeligen Beinen, weil diese Beine endliche Ressourcen sind. Es ist auch instabil, weil es immer wieder zu Blasen kommt – die schlussendlich auch zur Krise führen können. Das Wesen von Blasen ist, dass viel Geld in Dinge investiert wird, bei denen die Substanz nicht stimmt. Das lässt sich an der Dotcom-Blase Ende der 90er veranschaulichen.

Dotcom-Blase (ganz grob)

Zu diesem Zeitpunkt herrschte an den Aktienmärkten richtige Goldgräberstimmung: Das Internet etablierte sich, es gab viele technologische Innovationen. Und es gab Unternehmen, die sich mit diesen Zukunftsthemen beschäftigten. Um ihre Produkte zahlreich vertreiben zu können, brauchten die Betriebe Geld. Sie suchten Investoren und gingen deshalb an die Börse.

Hohe Erwartungen

Dort waren sie begehrt: Die Investoren wollten an dem neuen, heißen Kram mitverdienen. Hinzu kam, dass Aktien zu dieser Zeit en vogue waren. So pumpten auch Privatleute ihr Erspartes in Wertpapiere. Viele waren auf dem Börsenparkett allerdings recht unerfahren und sprangen einfach auf wachsende Kurse auf, ohne sich richtig mit den Unternehmen zu beschäftigen, in die sie da investierten. Es war ein Hype. Und die Anleger rechneten – trotz Warnungen – damit, dass er nicht endet. Dass die Kurse immer weiter in die Höhe wachsen würden.

Wachsen, um die Erwartungen zu erfüllen

Um diese utopischen Erwartungen zu erfüllen, mussten die Unternehmen ständig Erfolgsmeldungen produzieren. Sie akquirierten mehr Kunden. Dafür bauten sie Zweigstellen auf, vergrößerten sich, um mehr neue Abnehmer finden zu können. Und sie suchten Mitarbeiter, um die Kunden bedienen zu können. Fachleute waren allerdings rar. Und wer auf dem Arbeitsmarkt gefragt ist, kann mehr Geld verlangen. Die Kosten für die Unternehmen waren hoch – und die Firmenstrukturen irgendwann unübersichtlich.

Viel Geld, wenig Substanz

Die Unternehmen waren überfordert. Ihre Größe war schlichtweg zu schnell gewachsen; ihre Struktur und Philosophie kamen gar nicht hinterher. Das führte ins Chaos. Kunden wurden unzufrieden und entzogen Aufträge. Die Aktionäre verkauften daraufhin panisch ihre Wertpapiere. Sie machten herbe Verluste, weil sie die Aktien überteuert gekauft hatten. Die Spekulationsblase war geplatzt. Und die Träume, Ersparnisse, Rentenpolster von vielen Aktionären ebenso.