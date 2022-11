Ökopunkte: So könnte die Landwirtschaft umweltfreundlicher werden

Mehr Umweltschutz bringt mehr Ökopunkte

Im Konzept der Kieler Forscher können Landwirte aus insgesamt 22 Maßnahmen diejenigen auswählen, die am besten zu ihrer Art der Landbewirtschaftung passen. So sammelt der eine Bauer seine Ökopunkte möglicherweise über eine vielfältige Landschaftsstruktur mit Hecken, Tümpeln und Blühstreifen. Der andere wiederum schafft es, die Felder nur mit hofeigener Gülle zu düngen und den Boden auf diese Weise weniger mit Nitrat zu belasten. Generell gilt:

Zu der Frage, wie sich umweltfreundliche Landwirtschaft honorieren und die bisherige Agrarpolitik neuregeln ließe, haben auch andere Akteure Vorschläge unterbreitet – etwa die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft oder der NABU. Die Kieler Forscher haben ihren Ansatz als Einzige aber bereits in der Praxis getestet, an 32 Bauernhöfen aus Schleswig Holstein. Sie erzielten 9,6 bis 63,9 Ökopunkte, im Mittel waren es 26,9 Punkte. Mit einem eindeutigen Ergebnis: Vielfältig strukturierte Bauernhöfe, die aber nur eine begrenzte Zahl an Nutztieren halten, erzielen mehr Ökopunkte als Höfe, die sich nur auf eine Sache spezialisiert haben, etwa Ackerbau oder Milchproduktion.

Der Vorteil: Es muss nicht das Bio-Siegel sein

Auch konventionelle Höfe, die umweltfreundlich anbauen, werden belohnt. Zwar erfüllen Bio-Bauern ein gewisses Grundniveau an Punkten, da sie auf Mineraldünger und chemische Pestizide verzichten – was grundsätzlich viele Ökopunkte bringt. Doch schneiden Öko-Betriebe nicht grundsätzlich in allen Kriterien gut ab. So erzielte ein Öko-Hof, der auf Milchproduktion spezialisiert ist, in einem Praxistest auch nur eine mittlere Summe an Ökopunkten. Grundsätzlich kann jeder Landwirt Naturschutzmaßnahmen umsetzen, Ökopunkte sammeln – und so finanziell profitieren.