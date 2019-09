Alles Bio? – Warum unsere Fleischwahl nur wenig beeinflusst

Darum geht’s:

Es gibt viele gute Gründe, Bio-Fleisch zu kaufen

Die Tiere hatten zu ihren Lebzeiten mehr Platz, sie bekamen besseres, oft regionales Futter, weniger Medikamente und durften körperlich meist unversehrt bleiben. Bio-Fleisch scheint damit den Fleischkonsum mit gutem Gewissen möglich zu machen.

Das sehen auch 60,7% der Deutschen so, denn sie greifen immer bis gelegentlich zu Bio-Fleisch. Das geht aus einer Statista-Umfrage hervor. Auch wenn diese nicht repräsentativ ist, regt sie zum Nachdenken an. Denn wenn mehr als jeder zweite regelmäßig Bio-Fleisch kauft, müsste sich doch in der gesamten Fleischproduktion einiges getan haben, oder?