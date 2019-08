Fermentieren: Hipster-Trend oder richtig gesund?

Darum geht’s:

Seit Jahrtausenden wird fermentiert

Die meisten von uns essen täglich Fermentiertes: Ob Schokolade, Sauerkraut, Bier, Sojasauce, Käse oder Joghurt, all diese Lebensmitteln würde es ohne Bakterien nicht geben. Sie brechen Bestandteile des Essens auf und wandeln sie in andere um, beim Sauerkraut zum Beispiel Zucker in Milchsäure. Die Bakterien verdauen bei der Fermentation unser Essen also quasi vor. Klingt eklig, ist aber richtig nützlich: Rohe Zutaten werden bekömmlicher, bekommen einen interessanteren Geschmack und werden länger haltbar.

Überall auf der Welt fermentieren Menschen daher seit Jahrtausenden alle möglichen Lebensmittel: von japanischer Misopaste über koreanisches Kimchi bis zum deutschen Sauerkraut. Ein Vorteil: Durch das Fermentieren werden Nährstoffe über das ganze Jahr verfügbar gemacht. Bevor das Pasteurisieren entdeckt wurde, war beispielsweise rohe Milch nur extrem kurz haltbar. Zwar wussten die Menschen damals noch nichts über Bakterienkulturen, haben aber über Generationen hinweg durch Ausprobieren gelernt, wie man Käse zubereitet – und so wertvolle Inhaltsstoffe aus der Rohmilch länger nutzbar macht.

Fermentieren macht Nährstoffe zugänglich

Manche Lebensmittel sind überhaupt erst durch die Arbeit der Bakterien bei der Fermentation essbar. Ein Beispiel: In den meisten Sorten von Maniok, einer Pflanze, deren Wurzelknolle vor allem in tropischen und subtropischen Ländern eine wichtige Kalorienquelle ist, steckt giftige Blausäure. Fermentieren ist eine Möglichkeit, Maniok essbar zu machen.

In den letzten Jahren ist aber noch ein weiterer Faktor dazugekommen, warum ernährungsbewusste Menschen das Fermentieren wiederentdecken: Sie versprechen sich einen Gesundheitsnutzen durch das Essen von vielen lebenden Bakterien.