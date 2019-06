Ist Tofu gefährlich?

Wie aktivieren Isoflavone Prozesse im menschlichen Körper?

Weil Isoflavone in ihrer Struktur den menschlichen Östrogen-Hormonen ähneln, können sie im Körper an die gleichen Rezeptoren binden. Das kann in Körperregionen, in denen diese Rezeptoren ausgeprägt sind, dazu führen, dass Prozesse in Gang kommen, die sonst durch Östrogene aktiviert werden. Zum Beispiel das Brustwachstum.

Weil Isoflavone den Östrogenen aber nur ähneln und nicht mit ihnen identisch sind, ist ihre Bindung an den Rezeptor deutlich schwächer. Dazu kommt, dass die Phytohormone neben einem aktivierenden auch einen blockierenden Effekt haben können. In diesem Fall hemmen sie sogar die Wirkung des körpereigenen Östrogens. Wie die Isoflavone wirken, ist dabei sowohl abhängig vom Rezeptor-Typ, als auch von der Anzahl der Rezeptoren im jeweiligen Gewebe und der Konzentration an körpereigenem Östrogen.