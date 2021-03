So stark kann Arbeitslosigkeit die Gesundheit belasten

So wird Arbeitslosigkeit in Studien definiert

Es existieren unterschiedliche Auffassungen davon, was genau Arbeitslosigkeit ausmacht. Daher werden auch in den internationalen Studien unterschiedliche Definitionen von Arbeitslosigkeit vorgenommen. Im Kern orientieren sie sich aber meist am Arbeitslosigkeitskonzept der Internationalen Arbeitsorganisation ILO.

Deren Definition besteht aus drei Kernelementen. Um als arbeitslos zu gelten, muss eine Person demnach

„ohne Arbeit“ sein,

„dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen“, und

„aktiv Arbeit suchen“

Mit dem ersten Punkt unterscheidet man arbeitslose von erwerbstätigen Personen. Mit dem zweiten und dritten Punkt unterscheidet man Arbeitslose von Personen, die nicht der Erwerbsbevölkerung angehören – also von Hausfrauen und -männern, Studierenden, Rentnern, Häftlingen und Erkrankten.

Durch abweichende Definitionen kommen dann auch teilweise unterschiedliche Zahlen in Statistiken zustande.