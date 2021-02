So funktioniert der Placebo-Effekt

Was passiert dabei im Körper?

Über unsere Sinneskanäle erreichen uns Informationen – etwa der Anblick einer Spritze, die uns in den Arm pikst, der bittere Geschmack einer Tablette oder die Aussage des Arztes „Dieses Medikament wird Ihnen helfen“. Solche Informationen führen automatisch zu bestimmten Erwartungen.

Positive Erwartungen zeigen sich in hoffnungsvollen Gedanken und angenehmen Gefühlen wie Freude und Erleichterung. Passend dazu konnten Neurowissenschaftler feststellen, dass beim Placebo-Effekt zum einen Hirnregionen aktiviert werden, die mit Denkprozessen zu tun haben (Präfrontaler Cortex) sowie Areale, die der Verarbeitung von Emotion dienen (Amygdala).

Am Ende dieses Schaltkreises steht der Hypothalamus, eine Schaltzentrale im unteren Zwischenhirn, die daraufhin unterschiedliche Prozesse im Körper anstößt. Diese Veränderungen im Körper unterscheiden sich je nachdem, gegen welche Symptome sich der Placebo-Effekt richtet.

Placebos aktivieren das körpereigene Schmerzabwehrsystem

So lindert positive Erwartung etwa Schmerzen, indem durch sie die Ausschüttung von Endorphinen, also körpereigenen Opioiden, im Gehirn angeregt wird. Die sind ein wichtiger Teil unserer eingebauten Schmerzhemmung. Verabreicht man Patienten den Opioid-Antagonisten Naloxon, hilft ein Placebo nicht mehr gegen den Schmerz. Das konnte ein Team um den Neurowissenschaftler Jon Levine schon 1978 an Menschen zeigen, die gerade eine Zahn-OP hinter sich hatten. Naloxon besetzt die Rezeptoren, an die Opioide normalerweise andocken, und verhindert so, dass diese ihre schmerzstillende Wirkung entfalten. Placebos können außerdem bereits die Weiterleitung von Schmerzreizen entlang bestimmter Bahnen im Rückenmark unterdrücken, wie man heute weiß.

Placebos können die Wirkung bestimmter Medikamente imitieren

Besonders gut untersucht ist der Placebo-Effekt auf das Immunsystem. Scheinbehandlungen können hier erstaunlich spezifische Reaktionen hervorrufen. Das liegt weniger an der positiven Erwartung des Patienten, der an Allergien oder an einer Autoimmunerkrankung leidet, als an seinen Vorerfahrungen mit echten Medikamenten. Die klassische Konditionierung ist hier der entscheidende Mechanismus.

Gibt man einem Patienten ein Mittel, das das Immunsystem unterdrückt, immer mit einer wirkstofflosen Pille, löst irgendwann allein das Placebo die gewünschte Wirkung aus – so wie Pawlows Hund allein beim Klang der Glocke zu Sabbern beginnt.

Der Reiz – in dem Fall das vertraute Aussehen der Pille, aktiviert bestimmte Hirnstrukturen, die über den Hypothalamus in das vegetative Nervensystem eingreifen, das wiederum das Immunsystem beeinflusst – auf ganz ähnliche Weise wie der echte Wirkstoff. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Milz. Nervenfasern leiten das Signal aus dem Gehirn an das Organ weiter, woraufhin die Milz den Botenstoff Noradrenalin ausschüttet. Der bindet an Rezeptoren der T-Zellen unseres Immunsystems, was deren Aktivität unterdrückt: Die überschießende Immunreaktion lässt nach. Entfernt man bei Ratten ein Stück des Milznervs, bleibt bei ihnen die Heilwirkung des Placebos aus.