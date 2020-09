Darum sind “vorzeitige Todesfälle” durch schlechte Luft Unsinn

Und jetzt?

Wissenschaftler sollten die Anzahl der verlorenen Lebensjahre berechnen

Aufaddierter Wert ergibt wenig Sinn



Das Erstaunliche ist: Es gibt in der Wissenschaft eine anerkannte Größe, um die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung sinnvoll darzustellen. Sie wird auch in dem Bericht der Europäischen Umweltagentur aufgeführt – allerdings erst an zweiter Stelle: Es geht um “verlorene Lebensjahre”. Das waren in Deutschland für das Jahr 2014 allein aufgrund der Stickoxid-Belastung 133.800 Jahre. In dem Bericht zur Luftqualität stehen also zwei Zahlen nebeneinander: “13.000 vorzeitige Todesfälle” und zwei Seiten später “133.800 verlorene Lebensjahre”. Beide Zahlen sind auf den ersten Blick erschreckend hoch.

Die Anzahl der vorzeitigen Todesfälle können wir außer Acht lassen, da ihre Berechnung grundsätzlich falsch ist. Doch was lässt sich mit der Anzahl der verlorenen Lebensjahre anfangen? Peter Morfeld erklärt es sehr anschaulich: “Es würde doch auch niemand sagen, die Deutschen sind 120.000 Kilometer groß – also alle Menschen aufeinandergetürmt –, sondern man würde den Durchschnitt berechnen. Und das sind dann beispielsweise bei Erwachsenen 1,71 Meter.”

Peter Morfeld schlägt vor, das auch mit den verlorenen Lebensjahren zu tun, da der aufaddierte Wert von knapp 133.000 Lebensjahren alleine wenig aussagekräftig ist. Berechnet man den Durchschnittswert, kommt man in Deutschland auf 14,5 Stunden verlorener Lebenszeit pro Person im Jahr 2014.

Sechseinhalb Monate verlorene Lebenszeit

Rechnet man die verlorenen Lebensjahre aufgrund von Feinstaub und Ozon hinzu, erhöht sich der Wert auf immerhin 3,8 Tage. Für einen 30-Jährigen, der statistisch noch 51 Jahre lebt, bedeutet der Wert von 3,8 Tagen knapp sechseinhalb Monate verlorene Lebenszeit, wenn sich die Luftqualität nicht verbessert. Wenn man bedenkt, dass unsere Lebenserwartung trotz der (zudem immer niedriger werdenden) Umweltbelastungen nach wie vor rasant ansteigt, erscheinen diese Zahlen auf einmal in einem ganz anderen Licht.

Kritiker merken an dieser Stelle gerne an, dass man bei der verlorenen Lebenszeit keinen Durchschnitt bilden dürfe – weil nicht bekannt sei, wie viele Menschen betroffen sind. Das ist tatsächlich so. Allerdings verfängt das Argument aus genau diesem Grund nicht: Denn die lediglich aufsummierte “verlorene Lebenszeit” bietet keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. So finden sich im Bericht der Europäischen Umweltagentur die 133.800 verlorenen Lebensjahre für Deutschland direkt neben 440 für Luxemburg. In welchem Land sind die Auswirkungen von Stickstoffdioxid schlimmer? Das ergibt sich erst, wenn man auch den Durchschnittswert angibt. Für Deutschland sind das die oben erwähnten 14,5 Stunden und für Luxemburg knapp sieben Stunden.

Etwas Meinung am Schluss

Mit diesem Wissen wird auch klar: Die aufgeregten Diskussionen in Wissenschaft, Politik und Talkshows haben den Kern des Problems nicht im Ansatz deutlich gemacht: Nicht die Studien sind falsch, sondern die Wissenschaftler hantieren mit falschen Maßeinheiten und populistischen Zahlengrößen. Und die Medien tappen oft in die Falle, wenn sie die Zahlen unhinterfragt übernehmen oder die falschen Fragen stellen.

Wir müssen keine Angst vor 6.000 oder 13.000 Stickoxid-Toten pro Jahr haben, sondern wir müssen uns fragen: Was wären wir bereit zu unternehmen, um 8 bis 14,5 Stunden Lebenszeitverlust pro Jahr möglicherweise zu verhindern. Und möchten wir vielleicht für Kinder rein vorsorglich noch bessere Luft?

Unter diesem Aspekt kann man dann die ganze Grenzwertdiskussion tatsächlich neu aufmachen – und wird vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen als bisher. Für eine ideologische Diskussion zur Luftreinhaltung lassen sich die Zahlen dann allerdings nicht mehr so gut nutzen.