Wie schädlich ist Stickstoffdioxid wirklich?

Ist die ganze Debatte übertrieben?

WHO, EPA und zahlreiche Experten kommen nach der Analyse vieler Studien zu dem Ergebnis, dass im Vergleich der. Warum dann die Diskussion um NO2? “Das liegt an der spezifischen Lage dieser Grenzwerte. Für Feinstaub sind unsere Grenzwerte sehr lax verglichen mit dem, was die WHO empfiehlt. Die WHO empfiehlt den Wert von 10, unser Wert ist 25. Da sind wir weit von dem entfernt, was aus gesundheitlicher Sicht zu empfehlen wäre”, erklärt Barbara Hoffmann. Bei NO2 ist das anders. Der Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm entspricht den Empfehlungen der WHO (die allerdings derzeit überarbeitet werden).

Daher greife die derzeitige Diskussion zu kurz, ist Hoffmann überzeugt. Es werde versucht, vor allem den NO2-Wert unter 40 Mikrogramm zu kriegen. Dabei werde “der Sinn für diesen Grenzwert völlig missachtet. Der war nämlich nicht allein der Schutz vor der Wirkung des Reizgases, sondern der Schutz der Bevölkerung vor den gesammelten Verkehrsabgasen.”

Sicherlich sei es wünschenswert und für einen besseren Gesundheitsschutz gerechtfertigt, die NO2-Werte weiter zu senken. Allerdings warnt der Umweltimmunologe Ulrich Franck vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig: “NO2 hat einen schädigenden Einfluss”, sagt er. “Allerdings ist der Effekt im Vergleich zu anderen Gesundheitsrisiken wie Rauchen, ungesundes Essen, mangelnde Bewegung, sehr klein.”

Barbara Hoffmann hält dagegen: “Es kommt darauf an, was man gerne haben möchte. Richtig ist: Die Luft ist viel, viel besser geworden. Dennoch gibt es auch bei den Verhältnissen in Deutschland Effekte auf Krankheiten durch Luftverschmutzung. “Und wenn wir unsere Bevölkerung schützen wollen, muss die Luft besser werden.”