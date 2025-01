Quarks Science Cops - Die Akte Qi Blanco

Schmuck, der die Gesundheit fördern soll – dieses Versprechen der Firma Qi Blanco für ihren Schmuck untersuchen die Science Cops im heutigen Videopodcast.

Die Firma Qi Blanco verkauft Kettenanhänger und Armbänder namens QiOne oder QiBracelet, die nicht nur schick aussehen sollen, sondern auch mehr Kraft im Alltag verleihen und sogar vor schädlicher Strahlung schützen sollen. Nach eigener Aussage ist das keine Esoterik, sondern wurde sogar in Studien bestätigt! Für unseren Videopodcast ein Anlass, zu ermitteln.

Qi Blanco und die Sache mit dem kohärenten Wasser

Diese Studien schauen sich die Science Cops also genauer an. Laut Qi Blanco und dessen Gründer Christian Bernd Bauer ist der Schmuck für über 1.000 Euro mit einem kleinen Chip ausgestattet, der gewöhnliches Wasser in angeblich kohärentes Wasser verwandelt und euch damit zu nichts Geringerem als einem Superhuman machen soll! Für viele wahrscheinlich ein Lebenstraum: Endlich Superkräfte!

Fliegen wir heute durch den Videopodcast? Oder was ist dran an den Versprechen von Qi Blanco? Ist die Geschichte um den Superschmuck plausibel oder handelt es sich doch wieder nur um pseudowissenschaftliche Abzocke und Esoterik? Die Science Cops ermitteln - auch, weil sich das besonders viele aus der Community gewünscht haben. Die Antwort gibt's im Videopodcast.