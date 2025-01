Quarks Science Cops - Die Akte Intuitiv Essen

Ist Intuitive Eating, das von Coaches wie Mareike Awe propagiert wird, der Weg zum Wohlfühlgewicht? Oder unwissenschaftliche Abzocke? Dieser Podcast verrät es.

Im neuen Jahr steht für viele wahrscheinlich wieder mal auf dem Plan: Abnehmen. Aber Diäten sind anstrengend und oft killt der Jojo-Effekt am Ende doch wieder die Motivation. Intuitive Eating Coaches versprechen euch einen Ausweg aus diesem Teufelskreis. Das Angebot klingt sehr verlockend: Essen, was und so viel man will - und trotzdem das Traumgewicht erreichen. Aber kann das sein? In diesem Podcast prüfen die Science Cops das intensiv.

Das Prinzip Intuitive Eating

Das Prinzip "Intuitive Eating": Der Körper weiß, was er braucht und wenn du auf ihn hörst, dann brauchst du weder Diäten noch Verbote. Intuitives Essen setzt dabei ursprünglich auf zehn Prinzipien, mit denen du angeblich eine gesunde Ernährung fördern kannst. Diese können wir im Podcast schon einmal schön wissenschaftlich abchecken.

Coaches wie Mareike Awe gehen aber noch einen Schritt weiter. Sie behauptet, dass ihr mit Intuitive Eating sogar gezielt abnehmen und euer Wohlfühlgewicht erreichen könnt. Aber ist das wirklich möglich? Oder nimmt am Ende nur euer Kontostand ab - während sich die Intuitive Eating Coaches die Taschen voll machen? Jetzt kommen die Science Cops richtig in Fahrt, denn wer den Podcast kennt, weiß, wie sie auf solche Versprechungen reagieren.