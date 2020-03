Das muss passieren, damit wir satt sind

Was beeinflusst, wann ich satt bin?

Physiologische Faktoren

Das, was im Körper geschieht und dafür sorgt, dass der Körper genügend Energie hat – sie regeln die so genannte Energiehomöostase

Hedonische Faktoren

Das, was kognitiv geschieht und mit “Freude am Essen” zu tun hat.

Der eine kann nicht widerstehen, wenn er beim Anblick einer Tafel Schokolade an die cremige Süße schmelzender Schokolade im Mund denkt, die andere kriegt sofort Appetit, wenn sie bei der Nachbarin den krachenden Laut beim Kauen knuspriger Chips hört und die würzige Mischung aus der Tüte die Nase streift.

Wir essen nicht nur, weil wir hungrig sind

Es ist gar nicht so einfach, die Vorgänge, die zur Sättigung führen, zu untersuchen. Denn es sind viele ganz unterschiedliche Vorgänge beteiligt. Wichtig sind zwei Arten von Faktoren:

Immer deutlicher wird: “Es gibt ein starkes Zusammenspiel”, sagt Susanne Klaus. Die homöostatische und die hedonische Kontrolle sind miteinander verquickt. “Wenn ich etwas sehr gerne esse und das mein Belohnungssystem aktiviert, dann beeinflusst das, wie mein Gehirn Leptin verarbeitet und darauf reagiert.” Leptin ist ein Hormon, das unseren Appetit zügelt. “Und wenn ich zum Beispiel etwas Leckeres rieche oder sehe, dann kann es sein, dass ich auch Hunger bekomme.” Heißt: Unsere Wahrnehmung ist mit den physiologischen Systemen im Körper eng verknüpft.

Eine ganze “Sättigungskaskade”

Im Körper geschieht dann das: Zunächst gelangt die Nahrung in den Magen, der sich ausdehnt. So genannte Mechano-Rezeptoren melden diese Füllung und Ausdehnung des Magens an das Sättigungszentrum im Gehirn.

Außerdem wird die Bauchspeicheldrüse aktiv, der Blutzuckerspiegel steigt an. Das Hormon Insulin wird ausgeschüttet, um den Zucker in die Zellen zu transportieren – gleichzeitig fungiert es auch als Sättigungshormon. Auch diese Signale werden über Nervenbahnen ins Gehirn geleitet.

Es kommen weitere Stoffe hinzu: Im Darm wird eine ganze Kaskade von Hormonen produziert, die Sättigungssignale ans Hirn schicken, das Fettgewebe schüttet das Sättigungshormon Leptin aus. Das signalisiert: Die Fettspeicher sind voll! Es dient so einerseits der langfristigen Regulation – und zügelt kurzfristig unseren Appetit.

Wenn all‘ diese Stoffe ihre Signale ans Gehirn geschickt haben, spüren wir: “Ich bin satt!”.