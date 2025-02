Alkohol: Das macht er in deinem Körper

Enthalten alkoholfreie Getränke Alkohol?

Alkoholfreie Getränke müssen nicht komplett frei von Alkohol sein. Ein Bier etwa darf sich alkoholfrei nennen, wenn esAlkohol enthält. Um davon betrunken zu werden, müsste man sich anstrengen: Man müsste zehn Mal so viel alkoholfreies Bier trinken, um die gleiche Menge aufzunehmen wie durch ein normales Bier.

So sehr hilft alkoholfreies Bier nach dem Sport wirklich

Es gibt allerdings die Null-Komma-Null-Varianten. Das sind Biere, die wirklich gar keinen Alkohol enthalten. Auf ihrem Etikett steht meist auch so etwas wie "0,0". Viele dieser Biere kommen geschmacklich nah an normales Bier heran. Was gut ist, wenn dadurch Menschen auf alkoholfreie Alternativen umsteigen.

Problematisch ist das aber für Alkoholiker:innen

Sie haben ein sogenanntes Suchtgedächtnis. In ihm ist nicht nur die Wirkung des Alkohols gespeichert, sondern auch der Geschmack, die Situationen, in denen sie getrunken haben, das Gefühl der Flasche in der Hand und vieles mehr. Durchleben sie dies wieder (auch ohne tatsächlich Alkohol zu sich zu nehmen), kann das Verlangen nach Alkohol wieder so stark werden, dass sie rückfällig werden.