Quarks Daily Spezial Folge 29 – Kinderkriegen? – So entscheiden wir in der Familienplanung

Als der erste Lockdown kam, dachten die einen: Ah, neun Monate später gibt es bestimmt einen Babyboom! Die anderen dachten: Bloß keine Kinder – ist doch alles viel zu unsicher und die Zeiten schwierig. Was ist richtig? Quarks Daily SPEZIAL zeigt, wie vielfältig die Faktoren sind, die unsere Familienplanung prägen.

Was kann die Geburtenrate beeinflussen?

Fortpflanzung ist ein komplexes Thema, das von unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen geprägt ist. Lebe ich in einer Partnerschaft, in der ich mir die Familiengründung vorstellen kann? Habe ich einen Job, der sich mit der Familiengründung vereinbaren lässt? Ist die Kinderbetreuung gewährleistet? Habe ich Menschen mit Kindern in meinem Umfeld und kann ich auf entsprechende Netzwerke zurückgreifen?

Zudem muss man zwischen Zeitpunkt der Geburten und der Anzahl der Kinder differenzieren: Deutschland gilt als Land, in dem vergleichsweise viele Menschen kinderlos bleiben. Andererseits kann es sein, dass Paare zwei oder mehr Kinder bekommen. So können sich unterschiedliche Zahlen ergeben, je nachdem, ob man die durchschnittlichen Kinder pro Frau oder mit Bezug zur Einwohnerzahl eines Landes anschaut. In Deutschland bekommt eine Frau durchschnittlich 1,53 Kinder, in Spanien sind es 1,23, in Frankreich sogar 1,86.

Die Gründe für diese Unterschiede sind vielfältig: Der kulturelle Zusammenhang spielt eine Rolle, aber auch die sozialen Sicherungssysteme sowie psychologische Aspekte.

Theorie und Wirklichkeit

Die so genannte Transitions-Theorie geht – etwas vereinfacht gesagt – davon aus, dass die Geburtenrate in vielen Ländern in den vergangenen 200 Jahren stark zurückgegangen ist. Bedingt durch den Fortschritt werden die Menschen älter, sind gesünder, Kinder werden nicht mehr für die Altersvorsorge in die Welt gesetzt, das Familienbild hat sich gewandelt.

Doch solche Theorien können die tatsächliche Entwicklung nur teilweise erklären. Welche Gründe genau also die Geburtenrate beeinflusst, können Demografinnen und Demografen nicht konkret sagen.