Quarks Science-Cops Folge 48: Meditonsin und Co – was bringen Erkältungsmittel?

Während der Wintermonate sind Apothekenschaufenster, Fernseh- oder Radiosender voll von Werbung für Mittel, die uns die klassische Erkältung erleichtern sollen. Sie sollen das Immunsystem stärken, Viren bekämpfen und bei jeder Art des Atemweginfekts wirken. Das alles sei anhand wissenschaftlicher Studien belegt, versprechen viele Hersteller.

Doch halten Produkte wie Wick MediNait, Umckaloabo oder Meditonsin eigentlich auch das, was die Werbung verspricht? Wie kann es sein, dass selbst ein homöopathisches Mittel angeblich erwiesenermaßen das Immunsystem stärken soll? Welche Nebenwirkungen und erwiesenen Wirkungen haben Kombimittel wie Grippostad C oder Aspirin Complex? Und was hat Umckaloabo mit Piraterie zu tun?

Die Science-Cops haben sich durch die Studien gewühlt und dabei bizarre Entdeckungen gemacht.