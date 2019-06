Darum sind viele Wetter-Apps ungenau

Das Problem mit vorinstallierten Apps

Vorinstallierte Apps auf dem Smartphone basieren oft auf einem für Europa gröberen Modell aus den USA – dem GFS-Modell. In Amerika selbst ist das Raster feiner, in Deutschland mit 28 Kilometern aber ziemlich grob. Das Problem: Gerade in Deutschland ist die Landschaft oft kleinteilig. Vor allem in Gebirgs- und Küstenregionen werden Vorhersagen so ungenau. Präziser für uns sind europäische oder deutsche Modelle und Apps. Und: Viele App-Anbieter in Europa setzen mittlerweile auf einen Modell-Mix. Der macht die Vorhersage auch genauer.

Anbieter können mittlerweile auch das Modell des Deutschen Wetterdienstes ICON kostenlos nutzen – in Deutschland hat das eine „Maschenweite“ von 2,8 Kilometern, während das amerikanische Modell bei 28 Kilometern liegt.

Laut DWD lohnt es sich übrigens, auch immer in die Vorhersagetexte der App zu schauen und nicht immer nur auf Symbole und Gradzahlen. Denn gerade Unsicherheiten in der Vorhersage werden im Text oft genauer beschrieben.