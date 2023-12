Bräuche der Rauhnächte

Was sind die Rauhnächte?

Rund um die sogenannten Rauhnächte ranken sich Weissagungen, Bräuche und Rituale, die teilweise viele Jahrhunderte alt sind. Entstanden sind die zwölf Rauhnächte zwischen Heiligabend und dem Dreikönigstag (6. Januar) in einer Zeit, in der Naturphänomene nicht wissenschaftlich erschlossen waren und die Dunkelheit nur schwer zu vertreiben war. "Es war besonders früher eine dunkle Zeit mit nur kurzen Tageslichtphasen", erklärt die Volkskundlerin Dagmar Hänel dem WDR . "Damals gab es kein elektrisches Licht, sodass die Dunkelheit viel gravierender erlebt wurde", ergänzt Hänel, die am Bonner LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte die Abteilung Volkskunde leitet.