So hörst du auf zu grübeln 

Und jetzt?

So finden wir konstruktive Gedankengänge

Das Ziel wäre also, das Denken in konstruktive, positive Bahnen zu lenken – was natürlich schwierig ist, wenn die Grübeleien ungefragt und relativ unkontrollierbar daherkommen. Für Menschen, die sich von Gedankenspiralen befreien möchten, die sie nicht loslassen, hat Samy Egli ein paar Tipps:

"Erst mal kann man sich überlegen, in welchen Situationen das Grübeln anfängt", so der Psychologe. "Wenn ich bestimmte Auslöser feststelle, kann ich versuchen, etwas an diesen äußeren Faktoren oder meinem Verhalten in der jeweiligen Situation zu verändern." Als Beispiel nennt er das Grübeln vor dem Einschlafen, das häufig vorkommt. "Da kann ich mir etwa einen spannenden Krimi ans Bett legen, der meine Aufmerksamkeit bindet."

Auch Achtsamkeitsübungen, Entspannungstechniken oder ein Ritual könnten die Gedanken auf andere Dinge fokussieren. "Wichtig dabei ist, dass man ein alternatives Verhalten einübt – das geht nicht sofort, sondern braucht Geduld und Training."

Extra Zeiten fürs Grübeln

Eine andere Methode wäre, dem Grübeln eine bestimmte Zeit zuzuweisen. "Ich stelle mir dann einen Timer, der zum Beispiel nach zwei oder drei Minuten klingelt. Danach schreibe ich die Gedanken auf und lege sie beiseite." Es könne hilfreich sein, das mit ganz konkreten Problemen zu kombinieren und von grundsätzlichen "Warum"-Fragen wegzukommen.

Ob etwa eine App die Gedankenlenkung im Alltag unterstützten kann, untersucht Julia Funk gerade in einer Onlinestudie. Dabei wollen sie und ihr Team spezifisch junge Menschen (16 bis 22 Jahre alt) ansprechen, die viel grübeln, aber noch nicht die Kriterien für eine psychische Störung erfüllen.

Sie sollen die App für sechs Wochen nutzen und dabei etwa konkretes Denken trainieren oder Achtsamkeits- und Selbstfürsorgetechniken lernen. Noch ist die Studie in der Rekrutierungsphase, Ergebnisse gibt es also bislang nicht.