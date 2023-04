Was du über Narzissmus wissen musst

Was kann man dagegen tun?

Häufig leidet vor allem das Umfeld. Der Betroffene selbst ist in der Regel blind für sein Problem und sieht deshalb auch keinen Handlungsbedarf. Aber das bleibt nicht immer so. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung tragen ein

Wenn Narzissten sich in psychiatrische Behandlung begeben, kommen sie oft mit Suizidgedanken. Nach dem langen Höhenflug folgt nämlich nicht selten ein jäher Absturz. Durch Niederlagen wie eine Kündigung oder eine Trennung können Narzissten in eine schwere psychische Krise geraten – meist immer noch, ohne sich ihres Narzissmus bewusst zu sein.

Psychotherapie mit großen Fortschritten

Die Psychotherapie hat in den letzten Jahren große Fortschritte in der Behandlung von Persönlichkeitsstörungen gemacht. Vielen kann mittlerweile geholfen werden. Patient und Therapeut arbeiten dafür an den Schwierigkeiten im Umgang mit anderen, der gestörten Selbstwahrnehmung und den Problemen bei der Impulskontrolle, die sich oft in Wutausbrüchen zeigen.

"Als Therapeut muss man an die verletzliche Seite des Narzissten herankommen, die er zu verbergen versucht“, sagt Claas-Hinrich Lammers. Betroffene können so lernen, wie man eigene Bedürfnisse auf sozial akzeptierte Weise kommuniziert, Gefühle ausdrückt und sich besser in andere Menschen hineinversetzt. "Lässt sich der Patient darauf ein, hat er gute Chancen, auf lange Sicht etwas zu verändern“, so der Psychiater.

Aber: Es gibt kaum Studien dazu, welche Art der Therapie bei Narzissten am besten wirkt und wie groß die Erfolgsquote ist. Weil die meisten sich nie Hilfe suchen, haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Probleme, ausreichend große Stichproben zu bilden. Und: Narzissten brechen die Therapie häufiger als andere Patienten vorzeitig ab. Durch die geringe Einsicht in die eigenen Probleme sind Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung teils wenig motiviert, an sich zu arbeiten.