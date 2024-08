Sind Videospiele wirklich schädlich?

Offiziell ja, denn seit 2019 ist die "neben der Glückspielsucht im ICD-Katalog für Krankheiten aufgeführt – aber weiterhin umstritten. Während bei süchtig machenden Substanzen wie den typischen Drogen ganz klar erforscht ist, wie sie wirken und warum sie eine körperliche Abhängigkeit erzeugen, ist das

Tatsächlich wird in der Forschung darüber gestritten, ob Verhaltensweisen wie Gaming mit einer Drogensucht vergleichbar sind. Es wäre auch denkbar, es stattdessen als Störung der Impulskontrolle oder Zwangsstörung einzuordnen. Alles zum Thema Sucht haben wir hier zusammengefasst.

Das nächste Level freischalten, den Highscore knacken, Sieg oder Niederlage: Zocken aktiviert unser Belohnungssystem, macht uns wacher und konzentrierter. Es ist daher nicht überraschend, dass in Experimenten beim Gaming ähnliche aktivierte Hirnareale wie bei Suchtkranken beobachtet wurden. Auch das spricht aber noch nicht für eine Sucht, denn die Hirnareale feuern genauso, wenn wir eine Schokolade essen oder in der Schule eine überraschend gute Note erhalten. Das ist also auch kein eindeutiges Zeichen für eine Sucht.

Bei einer Substanzsucht führen Drogen wie Heroin umgehend zu einer extremen Aktivierung unseres Belohnungssystems, der Körper wird einerseits mit schmerzlindernden Hormonen wie Morphin geflutet, gleichzeitig wird die Wahrnehmung gedämpft. Sobald die Wirkung nachlässt, beginnen die Entzugserscheinungen. Derart extrem tritt das alles beim Gaming nicht auf, erst recht nicht von Beginn an.

Stundenlanges Zocken: Ab wann ist viel wirklich zu viel?

Für Eltern wirkt es oft befremdlich, wenn die eigenen Kinder stundenlang vor der Konsole oder dem Computer sitzen. Aber ab wann wird’s zu viel? Häufig wird gesagt, dass exzessives Spielen ein Problem darstellt. Sind dann alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen gefährdet, die mit ihrem Helden einen Tag lang durch Online-Welten wandeln, den Weltraum erobern oder eine nach der anderen virtuellen Partie Fußball bestreiten? Da besteht oftmals kein Unterschied zu einem guten Buch, das man die ganze Nacht nicht zur Seite legt und in dem man sich verliert.

Trotz stundenlanger Spielesessions gilt weiterhin nur ein kleiner Bruchteil der Spielenden als süchtig oder suchtgefährdet. Genauso wie auch die allermeisten Menschen Alkohol trinken, aber nicht abhängig sind. Dazu gehört oft noch mehr, aber genau diesem wichtigen Kipppunkt, widmen wir uns jetzt einmal ausführlich.

Wenn das Spielen zur wichtigsten Beschäftigung wird

Als Kriterien für eine Spielsucht führt die offizielle Definition an, dass eine Person unkontrolliert und exzessiv spielt und es auch anderen Aktivitäten vorzieht, selbst wenn dadurch negative Auswirkungen auf den Alltag zu erwarten sind. Hält das über mehr als ein Jahr an, wird von einem problematischen Spielverhalten gesprochen. Konkret bedeutet das: Wer zum Beispiel schon während des Schulunterrichts an die nächste Partie League of Legends denkt, bis spät in die Nacht zockt, die Hausaufgaben vergisst oder unausgeschlafen ist und dadurch die Noten schlechter werden, der hat ein Problem. Genauso, wenn außer dem Zocken kaum noch andere Hobbys stattfinden oder man sich immer seltener mit Freunden trifft. Selbstverständlich ist das auch keine Frage des Alters, denn genauso kann es Erwachsene im Berufsleben treffen.

Gefährlich wird es dann, wenn dieser Belohnungszyklus über das Spielen automatisiert wird und quasi zwanghaft. Computerspiele können wie viele andere Hobbys dazu da sein, einfach mal abzuschalten. Das geben viele Kinder und Jugendliche als Grund an, warum sie spielen.

Spielwelten als Fluchtmöglichkeit vor dem Alltag

Daneben gibt es aber auch Kinder, die spielen, um sich von schlechten Gedanken abzulenken. Viele Computerspiele bieten eine reizvolle Fluchtmöglichkeit aus dem Alltag: Du kannst jemand anderes sein, du kannst Kraft und Macht haben, du kannst zaubern, du kannst Städte bauen und Welten erobern, du kannst Abenteuer erleben.

Es gibt so gut wie nichts, was man in Spielen nicht tun kann. Das ist an sich nichts Schlechtes, sofern man dem Alltag entflieht, weil man’s kann und möchte. Sobald jemand flüchtet, weil er es gefühlt muss, weil der Alltag derart bedrückend ist — ab dann kann sich das Spielen zu einer gefährlichen Kompensation entwickeln.

Wir müssen lernen, mit Medien umzugehen

Der Suchtzyklus entwickelt sich weiter, weil das Zocken den Spieler belohnt und das ziemlich sicher. Irgendwann gewinnt man halt die nächste Runde, irgendwann ist der nächste Level erreicht. Das Hirn schüttet Glückshormone aus, man fühlt sich besser. Der Alltag da draußen ist aber noch genauso wie vorher.

Es erscheint dann viel einfacher, immer häufiger und länger in die Spielewelt zu flüchten als sich dem Alltag zu stellen. Wir können uns über Spiele – genauso wie über Süßes, Drogen, Social Media — kurzfristig besser fühlen und unseren Körper biochemisch austricksen, denn der lechzt nach Belohnung und Glücksgefühlen. Genau deshalb spielen wir Level nach Level.

Durch die immergleiche Belohnung entsteht aber auch ein Gewohnheitseffekt. Wir können Pizza als Lieblingsgericht abfeiern, aber sobald täglich Pizza auf den Tisch kommt, schmeckt’s eigentlich gleich, aber die Belohnung, das gute Gefühl, nimmt drastisch ab. Unser Körper ist so eingestellt, dass er sich nicht zufriedengibt: "Gib mir was anderes. Vielleicht findest du noch etwas Besseres?"

Dann geht es darum, diesem biochemisch motivierten Drang in gewisser Weise zu widerstehen. Es ist selbstverständlich nicht schlimm, sich einfach mal vor den Bildschirm zu setzen, um zu spielen — auch wenn’s einige Stunden dauert. Aber da ist eben noch der Alltag, den wir bewältigen müssen, mitsamt allen Herausforderungen und Widrigkeiten. Wer sich aus dem Alltag zurückzieht und mit dem Zocken den leichteren Weg wählt, um sich gut zu fühlen, der ist potenziell gefährdet. Denn mit jeder Entscheidung lernt unser Gehirn, diesen Weg immer wieder zu gehen. Irgendwann fällt es immer schwerer, anders abzubiegen. Das kann so schwer werden, dass man es allein nicht mehr schafft und professionelle Hilfe benötigt.

Wie Spiele unser Gehirn austricksen

Hinzukommt, dass Spieledesigner und App-Entwickler wissen, wie sie das Gehirn der Spieler manipulieren können, damit man mehr Zeit im Spiel verbringt – oder sogar immer mehr Geld investiert. Folgende Mechanismen sind sehr häufig: