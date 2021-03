Alles zum Thema Sucht

Wie entsteht eine Sucht?

Verschiedene Motivationen

Es gibt in der Forschung ein allgemeines Konzept, das die Suchtentwicklung beschreibt und auf praktisch jede Substanz zutrifft. Das Modell besteht aus einem Zyklus mit vier Stadien. Schauen wir uns zum Beispiel Alkohol an:Es beginnt mit dem Trinken (Drogennutzung). Manche Menschen bleiben ihr Leben lang in diesem Stadium. Sie trinken manchmal etwas, können aber auch problemlos über längere Zeit darauf verzichten. Warum das so ist, besprechen wir hier. Andere merken vielleicht, dass sie zu oft zu viel trinken und beschließen, erst mal eine Pause zu machen (Abstinenz). Dann kommt das Verlangen: „Ein Glas ab und zu kann doch nicht schaden, oder?“ Also beginnen sie wieder, Alkohol zu konsumieren (Rückfall). Diesmal trinken sie vielleicht mehr oder öfter als vorher – auch wenn sie es gar nicht wollen. Aufgeschreckt von dieser Erkenntnis beginnen sie die nächste Runde mit Abstinenz, Verlangen und Rückfall. So geht es immer weiter. Die Sucht vertieft sich mit jedem Zyklus, indem sie Prozesse im Gehirn verändert. So werden etwa neue Andockstellen für Botenstoffe gebildet oder die Botenstoffe selbst mehr oder weniger ausgeschüttet. Zudem bilden sich neue Verbindungen zwischen Nervenzellen, andere verkümmern.Wie intensiv die verschiedenen Stadien sind und wie schnell eine Phase auf die nächste folgt, kommt auf die Substanz an.

Je öfter jemand den gesamten Zyklus durchläuft, desto zwanghafter wird die Motivation für den Drogenkonsum. Während der ersten Durchgänge des Zyklus geht es meistens noch um die angenehmen Effekte wie den Spaß bei einer Party, die Entspannung oder auch eine – kurzfristig – gesteigerte Leistungsfähigkeit. Das wird als impulsives Stadium bezeichnet, da die Betroffenen aus dem Impuls heraus die Droge nehmen.

„Aus der anfänglichen Belohnung wird allerdings irgendwann ein Zwang“, erklärt Dr. Mathias Luderer, Leiter der Suchtmedizin am Universitätsklinikum der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. „Man nimmt die Substanz nicht mehr ein, weil es Spaß macht, sondern weil es nicht mehr anders geht.“ Nun beginnt das zwanghafte – oder auch kompulsive – Stadium: Man braucht die Droge, um die Entzugssymptome wie etwa Zittern oder Schlafstörungen abzuwenden und das starke Verlangen zu lindern. Zudem haben Patientinnen und Patienten zu diesem Zeitpunkt immer weniger Kontrolle über ihren Konsum.

Zwei Netzwerke im Gehirn

Die verschiedenen Motivationen spiegeln sich auch im Gehirn wider. Anfangs aktiviert die Droge vor allem das Belohnungssystem. Wer es genauer wissen möchte: Dieses Netzwerk besteht vor allem zwischen dem Nucleus accumbens, dem präfrontalen Kortex und dem ventralen tegmentalen Areal. Entwickelt sich eine Sucht, verändern sich die Prozesse in diesem Netzwerk. So entsteht auch die Toleranz: Das Belohnungsnetzwerk gewöhnt sich sozusagen an den Nachschub und braucht beständig mehr von der Droge, um überhaupt zu reagieren.

Daran sind verschiedene Botenstoffe im Gehirn beteiligt – etwa Dopamin, Glutamat und GABA (Gamma-Aminobuttersäure) –, die entweder weniger auf die Substanz reagieren oder im Fall von GABA die Reaktion auf eine Droge schneller unterdrücken.

Gleichzeitig wird das Stresssystem immer aktiver. Die entscheidende Gehirnregion hierfür ist die Amygdala, wegen ihrer Form auch Mandelkern genannt. Sie interagiert mit dem Nucleus accumbens und dem präfrontalen Kortex und vermittelt Stress und negative Gefühle, wann immer die Droge fehlt.

„Allerdings können wir nicht pauschal sagen, dass Süchtige keine positiven Effekte der Droge mehr verspüren“, gibt Dr. Anita Hansson, Leiterin der Neuroanatomie am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim, zu bedenken. Die Patienten seien schlicht zu unterschiedlich. „Für manche Süchtigen mag das Belohnungssystem durchaus noch eine Rolle spielen. Wie genau diese aussieht, ist bisher unklar.“

Der Einfluss des Darms

Es wird in der Forschung immer deutlicher, dass bei psychischen Erkrankungen nicht nur das Gehirn, sondern auch der Darm von Bedeutung ist. Das gilt ebenso für Suchterkrankungen. Offenbar besteht ein Austausch zwischen den beiden Organen – das Gehirn beeinflusst das Mikrobiom (also die Bakterien) im Darm und umgekehrt. Und auch Drogen selbst können die Zusammensetzung der Darmbakterien verändern. Gleichzeitig machen sie den Darm durchlässiger, was weitere Veränderungen mit sich bringt. Wenn Forschende mehr dazu herausfinden, könnte das für die Behandlung der Sucht hilfreich sein.