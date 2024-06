Was Wahlumfragen aussagen – und was nicht

Ein Wort reicht und eine Frage suggeriert eine Antwort

Aber was heißt das genau? Befassen wir uns zuerst mit der Formulierung der Fragen. Wichtig ist etwa, dass Fragen nicht suggestiv gestellt sind. Suggestive Fragen sind nicht neutral formuliert, sondern haben einen Unterton, der die befragte Person meist unbewusst in Richtung einer bestimmten Antwort schubst. Es ist ein Unterschied, jemanden zu fragen: "Würden Sie die AfD wählen?" oder "Würden Sie sogar die AfD wählen?" oder "Würden Sie etwa die AfD wählen?" – nur ein Wort kann dafür sorgen, dass die Frage etwas anderes suggeriert, und die befragte Person dazu verleiten, anders zu antworten.

Frank Brettschneider weist daraufhin, dass die Fragen zudem eine differenzierte Bewertung ermöglichen sollten: "Einfache Ja-Nein-Fragen sind manchmal angemessen, oft aber nicht. Stattdessen eignen sich meist Frage-Formate, bei denen die Befragten ihre Antworten etwa auf Fünfer-Skalen abstufen können." Dieses Verfahren nennt sich Likert-Skala und sie reicht etwa von "stimme voll und ganz zu" über "stimme eher zu", "teils/teils", "stimme eher nicht zu" bis "stimme gar nicht zu".

Offene Fragen können Vorteile haben

Auch offene Fragen seien sinnvoll, auch wenn die über alle Befragten hinweg schlechter vergleichbar, schwerer auszuwerten und damit teurer seien. Sie liefern mehr Informationen, weil die Befragten frei antworten können, ohne in ein vorgegebenes Antwortenkorsett gezwängt zu werden.

Und die Abfolge der Fragen spielt eine Rolle: "Der Fragebogen selbst sollte gut gegliedert sein. Dabei wird meist vom Allgemeinen zum Besonderen vorgegangen. Das heißt, die Fragen werden immer spezifischer", sagt Frank Brettschneider. Dabei seien sogenannte "Ausstrahleffekte" zu beachten: "Die Antwort auf eine Frage kann sich auf die Antwort zur nächsten Frage auswirken."

Halo-Effekt sagen Forschende dazu. Er kann dazu führen, dass Befragte nicht ehrlich antworten, etwa weil vorangegangene Fragen ihnen schon in eine Richtung vorgegeben haben. Ein Beispiel: Bekommen Probanden etwa eine Frage wie "Wussten Sie, dass Partei X plant, die Steuern massiv zu erhöhen?" und lautet die nächste Frage dann: "Würden Sie Partei X wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?" – so fallen die Antworten wahrscheinlich verzerrt aus. Die meisten haben wahrscheinlich keine Lust auf höhere Steuern und würden sich in dem Moment eher gegen Partei X entscheiden, auch wenn sie sie sonst womöglich gewählt hätten.

Zufallsstichproben sind der Goldstandard

Nun zu den Zufallsstichproben: Sie zeichnen sich dadurch aus, dass etwa im Bezug auf Wahlumfragen jede Person in der Bevölkerung die gleiche Chance hat, Teil der Umfrage zu werden. "Zweifel an der Güte kommen auf, wenn die Stichprobenbildung nicht klar ist", sagt Frank Brettschneider. Zudem sei es problematisch, wenn eine Stichprobe so verzerrt ist, dass sie aufwändig durch Gewichtungen korrigiert werden muss. "Dominieren in einer Stichprobe beispielsweise Männer, muss man sich nicht wundern, wenn der Anteil der AfD-Wähler größer ausfällt als in Wirklichkeit" sagt Brettschneider.

Wie zu verlässig sind Telefonumfragen?

Das gelte erst recht bei Stichproben, die durch Selbstrekrutierung zustande gekommen seien. Und damit kommen wir zu einem weiteren Faktor, der die Qualität der Stichprobe beeinflusst: Wie das Institut an die Befragten gekommen ist. Vor Zeiten des Internets wurden die Umfragen hauptsächlich telefonisch durchgeführt. Heutzutage sind Telefonumfragen immer noch üblich, denn sie haben Vorteile: Sie sind beispielsweise schnell umsetzbar, es ist recht einfach, die Befragten regional zuzuordnen, und es ist technologisch sehr gut möglich, echte Zufallsstichproben zusammenzustellen.

Zwar stehen immer weniger Menschen im Telefonbuch und der Teil der Menschen, die nur noch ein Handy und keinen Festnetzanschluss mehr haben, wird größer, doch dafür gibt es Lösungen: "Bei Telefonumfragen können Zufallsstichproben erzeugt werden, indem

zufällig Nummern erzeugt und angewählt werden" sagt Ulrich Kohler. Computer generieren dafür Nummern, auch Handynummern.

Wie zu verlässig sind Online-Umfragen?

"Allerdings ist die Bereitschaft am Telefon an einer Umfrage teilzunehmen stark gesunken", sagt Kohler. Und: "Was wir sehen können, ist, dass die Teilnahmequoten bei Umfragen in Zufallsstichproben gesunken sind, und dass die Anzahl von Umfragen, die mit stümperhaften Methoden operieren, stark zugenommen hat. Insbesondere Online-Umfragen."

Online-Umfragen sind je nach Machart ein Problem, weil hier teils keine echten Zufallsstichproben entstehen. Bei bestimmten Verfahren werden die Teilnehmenden online so rekrutiert, dass sie etwa über die Anzeige auf einer Webseite zur Teilnahme an einer Umfrage gebeten werden. Sie können sich dann entscheiden, ob sie teilnehmen oder nicht.

Bestimmte Gruppen werden in Online-Umfragen nicht erfasst, andere dafür umso mehr

Hier kommt es zu mehreren Problemen: