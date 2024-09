So werden extreme Ansichten plötzlich sagbar

Aber:

Öffentliche Inhalte entsprechen nicht (immer) der öffentlichen Meinung

Während es vor 20 Jahren schwieriger war, extreme Ansichten öffentlichkeitswirksam zu platzieren, hat das Internet dafür neue Räume geschaffen – in sozialen Medien, auf Blogs oder in Foren. Die Forschung zeigt: "Extreme Milieus sind nicht wesentlich größer in unserer Gesellschaft geworden, aber sichtbarer", sagt Julian Junk, der an der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung zu Radikalisierung forscht.

Mit der Vielfalt im Netz gibt es aber auch nicht die eine öffentliche Meinung. Sondern vielmehr verschiedene Räume, in denen unterschiedliche Dinge sagbar sind. Außerdem konnten Forscher bereits in vielen Studien zeigen: Gerade in sozialen Medien äußert nur ein kleiner Teil der Menschen seine Meinung – meist sind es Personen mit Missionierungsdrang. Die Mehrheit dagegen kommentiert nur selten oder schweigt. So kann ein schiefer Eindruck dessen entstehen, was der vorherrschende Meinungskorridor in einer Gesellschaft ist. Einfach gesagt: Die Lauten bestimmen das Meinungsklima.