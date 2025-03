Das solltest du über Frauen wissen

Kinder kriegen: Hausgeburt oder in die Klinik?

Während die Geburtenrate insgesamt in Deutschland sinkt, steigt die Anzahl der außerklinischen Geburten leicht an. 2023 haben 16.477 Frauen die Geburt ihres Kindes nicht in einer Klinik begonnen, sonder in Geburtshäusern und Hebammenpraxen oder zuhause.

Das entspricht rund 2 Prozent aller Geburten in Deutschland. Davon waren 43,8 Prozent Hausgeburten. Eine Hausgeburt ist für alle Schwangeren eine Option, die gesund sind und keine besonderen Risiken oder Vorerkrankungen haben.

Wie oft gibt es Komplikationen bei Hausgeburten?

In Deutschland endeten 2023 insgesamt 17,3 Prozent der außenklinischen Geburten in einer Klinik. Bei nur knapp 1 Prozent der Schwangeren geschah diese Verlegung in Eile, also als Notfall. Meistens weil sich die Herztöne des Babys verschlechterten.

Die restlichen Verlegungen verliefen in Ruhe. Zum Beispiel weil die Geburt nicht wie geplant voranging oder weil sich die werdende Mutter Schmerzmittel wünschte.

Wichtig ist der Unterschied, ob eine Frau zum ersten Mal gebärt oder nicht. Von den Erstgebärenden mussten 35,3 Prozent in eine Klinik verlegt werden. Bei den Zweitgebärenden waren es nur 7,7 Prozent und bei den Dritt- oder Mehrgebärenden 4,4 Prozent.

