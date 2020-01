Das weiß man über die Sicherheit von Verhütungs-Apps

Was heißt richtige Anwendung?

Zervixschleimchleim zeigt Fruchtbarkeit an

Wer definitiv nicht schwanger werden möchte, aber keine hormonelle Verhütung wünscht, findet in der symptothermalen Methode eine aufwändige, aber sichere Alternative – wenn sie richtig angewendet wird. Das heißt: Die Frau misst einmal am Tag die Temperatur, und zwar jeden Morgen nach dem Aufwachen und vor dem Aufstehen im gleichen Zeitraum. Das wird als Basaltemperatur bezeichnet und geschieht am besten mit einem mechanischen Thermometer – entweder oral, vaginal oder rektal. Im Mund muss das Thermometer direkt am Zungenbändchen unter der Zunge angelegt werden und der Mund für geschlossen bleiben.

Dazu kommt die Beobachtung des Zervixschleims. Normalerweise verschließt ein Schleimpropf den Gebärmutterhals (Zervix) und damit den Weg von der Scheide in die Gebärmutter. Spermien können im sauren Scheidenmilieu nicht überleben und sterben innerhalb kürzester Zeit. Steigt aber der Östrogenspiegel, löst sich der Schleimpropf. Der Zervixschleim entwickelt eine Kanälchenstruktur, eine Art Transportsystem, mit dem die Spermien in die Gebärmutter gelangen. Zudem ernährt er die Spermien. Bis zu fünf Tage lang können sie so überleben.

In Apps wird immer wieder die Qualität des Zervixschleims unterschieden. Doch die Arbeitsgruppe Natürliche Familienplanung (NFP) der Malteser warnt: Fruchtbar ist eine Frau nicht nur, wenn die beste Zervixschleim-Qualität vorliegt – glasig, durchsichtig, dehnbar und als “S+” bezeichnet. Fruchtbar ist eine Frau vielmehr sobald Zervixschleim zu spüren oder zu sehen ist. Feucht heißt also Zervixschleim = fruchtbar. Trocken oder nichts heißt kein Zervixschleim = nicht fruchtbar.

Sicherheit braucht Übung

Um sicher zu verhüten, ist Übung nötig, etwa über drei Zyklen. Die Arbeitsgruppe NFP der Malteser bildet Sensiplan Beraterinnen aus, die die Frauen oder Paare über diese Zeit beratend begleiten. Dann lernt man auch den Zervixschleim von Ausfluss zu unterscheiden oder zu erkennen, wie sich der Zervixschleim beispielsweise durch Infektionen, Arzneimittel oder Erregung verändern kann.

Das Ende der fruchtbaren Phase beginnt übrigens nicht mit dem Einsetzen der Blutung, sondern wird im System der symptothermalen Methode ebenfalls anhand der beiden Parameter Temperatur und Zervixschleim bestimmt: Die unfruchtbare Zeit nach dem Eisprung beginnt danach entweder am Abend des dritten Tages der erhöhten Temperatur oder am Abend des dritten Tages nach dem Höhepunkt des Zervixschleim-Symptoms – je nachdem, was zuletzt kommt.

An weiteren, zuverlässigeren Methoden für die natürliche Verhütung wird geforscht. Ein Ovularing etwa soll eine digitale Auswertung des Zervixschleims ermöglichen. Aber nach Einschätzung der Experten ist das noch nicht zuverlässig genug. Bislang ist also einiger Aufwand nötig, um die symptothermale Methode zu beherrschen. Wenn es klappt, kann ein Paar mit ihr fast so sicher verhüten wie mit der Pille.