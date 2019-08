Darum musst du nicht bluten, wenn du die Pille nimmst

Darum ist die 7-tägige Pillenpause sinnlos

Trotz aktueller Kritik ist die Antibabypille in Deutschland weiterhin das Verhütungsmittel Nummer eins. Frauenärzte verschreiben vor allem. Dabei nehmen Frauen 21 Tage lang je eine Tablette ein, die aus den Hormonen Östrogen und Gestagen besteht. Anschließend machen sie eine 7-tägige Pause. In dieser Woche setzt die Regelblutung ein.

Was viele Anwenderinnen nicht wissen: Diese Blutung hat aus medizinischer Sicht keinen Nutzen. Es handelt sich nicht um eine gewöhnliche Menstruation, bei der das unbefruchtete Ei den Östrogenspiegel absinken lässt und die Blutung auslöst. Bei der Pille rufen Frauen durch die 7-tätige Pause einen künstlichen Hormon-Stopp hervor. Die Blutung wird daher auch als Abbruchblutung, Entzugsblutung oder Pseudomenstruation bezeichnet. Pillenhersteller ahmen so den natürlichen Zyklus der Frau nach.

Der britische Berufsverband für Sexualgesundheit empfiehlt Frauen nun, die Pille durchzunehmen und auf die 7-tägige Pause zu verzichten. Auch im Entwurf für die neue deutsche Leitlinie, die für Sommer 2019 erwartet wird, gibt es Hinweise für den sogenannten Langzyklus.

Früher menstruierten Frauen viel seltener

Das alternative Einnahmeschema ist eine Option für Frauen, die die Pille nehmen und dabei nicht so häufig oder gar nicht mehr bluten wollen. Das Argument, dass die Menstruation zum Frau sein dazu gehört, lässt sich in Frage stellen: Die moderne Frau hat heutzutage über 450 Periodenblutungen – egal ob natürlich oder mit Antibabypille. Ende des 19. Jahrhunderts waren es nur gut 150. Frauen bekamen früher und häufiger Kinder und stillten länger, was die Blutung oft für Jahre aussetzte. In der Steinzeit bluteten Frauen sogar nur rund 50-mal, da die Lebenserwartung so gering war, dass sie vor der Menopause starben. Menstruationen waren eher eine Ausnahme als die Regel. Dementsprechend selten waren auch Menstruationsbeschwerden.

Heute kommen Regelschmerzen, Kopfschmerzen oder Migräne regelmäßiger vor – auch bei der Abbruchblutung der Pille. Vor allem den darunter leidenden Frauen empfehlen Ärzte nun, die Pille durchzunehmen, um die Blutung zu verhindern. Auch für Anwenderinnen mit zyklusabhängigen Erkrankungen wie vermehrten Zysten (Polyzystisches Ovar-Syndrom) oder einer Wucherung der Gebärmutterschleimhaut (Endometriose) ist der Langzyklus sinnvoll. Oder für Frauen, die einfach keine Lust auf die Blutung haben.