Ungewollt kinderlos: Woran kann es liegen?

Was tun, wenn’s nicht klappt?

Der weibliche Zyklus ist abhängig vom allgemeinen Gesundheitszustand des Körpers. Neben dem Körpergewicht können auch Stress, Angst und Schlafmangel den Hormonhaushalt beeinflussen. Daher können die "klassischen" Ratschläge wie einedurchaus die Chance auf eine Schwangerschaft erhöhen.

Auch Stress-reduzierende Maßnahmen wie Yoga oder Massagen haben in Studien einen Effekt auf die Fruchtbarkeit gehabt – wenn auch noch nicht klar ist, wie genau diese die Empfängnis fördern.

In Studien allerdings, die Maßnahmen wie Akupunktur, Ayurveda, traditionelle chinesische oder Kräuter-Medizin untersucht haben, fielen die Ergebnisse sehr unterschiedlich aus. Oft genügen die Studien auch nicht den wissenschaftlichen Ansprüchen und es ließ sich nicht schlüssig beweisen oder widerlegen, ob ein möglicher Effekt tatsächlich auf die Maßnahme zurückzuführen ist.

Künstliche Befruchtung ist gut belegt

Eindeutiger sieht es da mit den klassischen schulmedizinischen Maßnahmen aus. Die Eingriffe der so genannten assistierten reproduktiven Medizin sind in Studien gut untersucht – also Methoden der künstlichen Befruchtung.

Noch mehr Details zur künstlichen Befruchtung findest du in diesem Artikel.

Man unterscheidet dabei zwischen Methoden, bei denen die Befruchtung innerhalb des Körpers erfolgt und denen, bei denen Eizelle und Spermium in einem Reagenzglas zusammengebracht werden – die sogenannte In-Vitro-Fertilisation (IVF).

Methoden ohne Befruchtung im Reagenzglas

Man kann mit Medikamenten die Eierstöcke zum Eisprung stimulieren. Das kann manchmal schon ausreichen, wird aber vor allem auch im Vorfeld einer IVF gemacht. Dazu werden Hormonpräparate gegeben, die die so genannte Follikelreifung fördern und gleichzeitig den normalen Menstruationszyklus hemmen. Per Ultraschall wird dann die Follikelreifung kontrolliert und so der beste Zeitpunkt für die Befruchtung, den Geschlechtsverkehr beziehungsweise die Entnahme der Eizellen ermittelt.

Bei der Insemination werden Spermien direkt in die Gebärmutter gespritzt – im Idealfall sollte das etwa zwei bis fünf Tage vor dem Eisprung sein. Eine Insemination kann aber nur erfolgen, wenn es keine schwerwiegenden Ursachen für die Kinderlosigkeit gibt. Das heißt: Eileiter und Gebärmutterschleimhaut müssen funktionsfähig sein und es müssen ausreichend Spermien vorhanden sein, die auch normal beweglich sind.

Andernfalls kann eine Insemination auch mit fremdem Sperma (etwa aus einer Samenspende) erfolgen. In Frage kommt die Insemination vor allem auch für Paare, bei denen ungeschützter Verkehr nicht möglich ist, etwa wenn einer von beiden mit dem HI-Virus infiziert ist.

Eine weitere Möglichkeit ist der so genannte intratubare Gametentransfer, kurz GIFT. Nach hormoneller Stimulation werden Eizellen entnommen und zusammen mit den Spermien in einen der beiden Eileiter gespült. Dabei sind Ei- und Samenzellen voneinander getrennt. Die eigentliche Befruchtung findet also im Eileiter statt. Da die Chancen auf eine Schwangerschaft bei dieser Methode nicht höher liegen als bei der IVF, wird sie kaum noch angewendet.

Methoden mit Befruchtung im Reagenzglas

Bei der In-Vitro-Fertilisation werden Eizelle und Spermien in der Petrischale zusammengebracht. Die Spermien dringen dann in der Petrischale in die Eizelle ein und befruchten sie.

Bei der intracytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) werden die Spermien mit einer dünnen Nadel in die Eizelle eingespritzt.

Meist werden auf diese Weise gleich mehrere Eizellen befruchtet, die dann beim so genannten Embryonentransfer in die Gebärmutter eingesetzt werden. Diese Methoden eignen sich also auch für Paare, bei denen die Beweglichkeit der Spermien stark reduziert ist oder die Eileiter verklebt sind. Wenn die Anzahl der Spermien beim Mann sehr gering ist, können sie auch direkt aus dem Hoden oder Nebenhoden des Mannes gewonnen werden.

Die erste IVF erfolgte 1977 in Großbritannien. Am 25. Juli 1978 kam Louise Brown als erstes "Retortenbaby" zur Welt. 1982 dann das erste deutsche IVF-Kind in der Universitätsklinik Erlangen – im Jahr 2019 wurden in Deutschland laut IVF-Register über 100.000 Behandlungszyklen dokumentiert. Eine Schwangerschaft erreichte aber nur jede dritte Frau – und nur jede Vierte bringt nach dem Embryonentransfer tatsächlich ein Kind zur Welt.

Erfolgschancen sinken mit dem Alter

Auch bei der IVF sind die Erfolgsaussichten stark altersabhängig. Während die Schwangerschaftsrate nach IVF bei einer 30-Jährigen noch bei 40 Prozent liegt, sinkt sie bis zum 41. Lebensjahr unter 19 Prozent je Embryonentransfer.

Schwangerschaften nach dem 45. Geburtstag sind extrem selten. In nur 2,5 Prozent der Fälle folgt auf den Embryonentransfer in dieser Altersgruppe eine Schwangerschaft – oft mit traurigem Ausgang: 80 Prozent dieser Schwangerschaften führten zu Fehlgeburten. Insgesamt ist im Jahr 2018 nur eine einzige Geburt dokumentiert, bei der die behandelte Frau über 45 war.

Generell ist das Risiko für eine Fehlgeburt nach IVF mit durchschnittlich 20 Prozent höher als nach natürlicher Empfängnis mit 15 Prozent. Und auch hier gilt: Je älter die Frau ist, desto höher das Risiko. Bei einer 44-jährigen Patientin enden laut IVF-Register sechs von 10 Schwangerschaften in einer Fehlgeburt, bei über 45-Jährigen sind es acht von zehn.

Kosten: So viel übernimmt die Krankenkasse

Nimmt man alle Maßnahmen der Reproduktionsmedizin zusammen, kommt es bei 60 Prozent der Paare, die sich behandeln lassen, zu einer Schwangerschaft. Und für viele ist es auch der einzige Weg, ein „eigenes“ Kind zu bekommen. Dabei darf man nicht vergessen, dass die Behandlungszeit emotional aufreibend sein kann. Mit jedem Fehlversuch steigt die Enttäuschung.

Und auch die finanzielle Belastung steigt. Denn die Krankenkassen übernehmen für gewöhnlich nur drei Behandlungszyklen – und auch die nur zur Hälfte und unter bestimmten Voraussetzungen. Ein Behandlungszyklus kostet etwa 3500 €.

Eine Seltenheit ist die künstliche Befruchtung nicht mehr. Seit 1997 sind laut IVF-Register fast 320.000 Kinder nach künstlicher Befruchtung geboren worden – was in etwa den Einwohnern einer mittelgroßen Stadt wie Münster oder Bonn entspricht.

Dennoch sollten Paare sich klar machen, dass auch die Kinderwunschbehandlung möglichst früh erfolgen sollte und man mit der Realisierung des Wunsches nicht zu lange warten sollte.