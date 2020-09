Warum wir über Geschlechtskrankheiten sprechen müssen

Darum geht’s:

Geschlechtskrankheiten sind immer noch weit verbreitet

Weißt du, was genau sich hinter Chlamydien verbirgt? Falls nicht, bist du in guter Gesellschaft. Chlamydien-Infektionen sind zwar die häufigste sexuell übertragbare Krankheit in der, an der in Deutschland schätzungsweise 300.000 Menschen pro Jahr erkranken. In einer Befragung zu Geschlechtskrankheiten aus dem Jahr 2016 waren Chlamydien aber nur 14 Prozent der Teilnehmenden ein Begriff.

Auch von Feigwarzen und Genitalherpes, beides häufige Infektionen, hatten die meisten noch nie gehört. Andere in der Europäischen Union häufige Geschlechtskrankheiten sind Gonorrhoe (auch Tripper genannt), Syphilis, Hepatitis B und die Humanen Papillomviren (HPV), deren gefährlichste Vertreter diverse Krebskrankheiten auslösen können.

Nicht alle Geschlechtskrankheiten werden offiziell erfasst

Bei einigen dieser Geschlechtskrankheiten wissen wir, dass sie sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren wieder stärker verbreitet haben – Syphilis und Hepatitis B zum Beispiel. Auch zu HIV gibt es genaue Zahlen, denn alle diese Krankheiten sind in Deutschland meldepflichtig. Bei Hepatitis wird sogar bereits beim Verdacht auf eine Erkrankung der Name und die Adresse des Betroffenen an das Gesundheitsamt gemeldet.

Andere Geschlechtskrankheiten werden in Deutschland dagegen kaum erfasst, etwa Chlamydien und Gonorrhoe. Obwohl sie EU-weit das Ranking der Geschlechtskrankheiten anführen, sind Infektionen mit diesen Erregern bei uns nur in Sachsen meldepflichtig. Um zu erfahren, wie stark sie verbreitet sind, müssen wir uns auf die Zahlen des ECDC verlassen, einer europäischen Behörde zur Kontrolle von Infektionskrankheiten, bei der die Meldungen aus ganz Europa zusammengetragen werden. Denn anders als in Deutschland sehen die meisten anderen EU-Staaten durchaus den Nutzen einer Meldepflicht für Chlamydien und Gonorrhoe.

Geschlechtskrankheiten sind wieder auf dem Vormarsch

Demnach sind die Fallzahlen für Gonorrhoe von circa 34.000 im Jahr 2004 auf über 100.000 im Jahr 2018 angestiegen. Die Notification Rate, also die Zahl der Meldungen pro 100.000 EU-Einwohner, ist im gleichen Zeitraum von 12 auf 26 gewachsen. Für eine Chlamydieninfektion lag die Notification Rate 2018 sogar bei 146 pro 100.000.

Als noch häufiger gelten Genitalherpes und Humane Papillomviren (HPV). Hierzu gibt es auch auf EU-Ebene keine Zahlen. Es wird aber davon ausgegangen, dass 90 Prozent der Bevölkerung mit Herpesviren infiziert sind und das jeder sexuell aktive Mensch wenigstens einmal im Leben mit HPV in Kontakt kommt. In den meisten Fällen kommt unser Immunsystem mit diesen Erregern gut alleine zurecht. Einige Stämme der HP-Viren können jedoch zu Genitalwarzen oder Krebs führen – und nicht nur zur Gebärmutterhalskrebs. Die Viren verursachen auch Kehlkopf- und Analkrebs. Männer sind dabei genauso betroffen wie Frauen. Durch eine einfache medikamentöse Behandlung sind diese Krankheiten nicht in den Griff zu bekommen. Deshalb ist es wichtig, dass alle Jugendlichen vor dem ersten Sex gegen HPV geimpft.