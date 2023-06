Die Spirale: Eine gute Alternative zur Pille?

Wie wird die Spirale eingesetzt?

Die Hormonspirale ist verschreibungspflichtig und muss vom Frauenarzt oder der Frauenärztin eingesetzt werden. Bevor die Spirale eingesetzt wird, muss eventuell derein wenig geweitet werden. Das kann unangenehm und von Bauchkrämpfen begleitet sein. Die Spirale wird mit einem Applikator in die Gebärmutter eingesetzt. Dafür wird das T-förmige Plastikstäbchen wie ein Schirmchen zusammengeklappt.

In der Gebärmutter klappt das T dann auf. An seinem unteren Ende sind Rückholfäden befestigt. Sie ragen aus dem Gebärmuttermund heraus und werden vom Frauenarzt so gekürzt, dass sie nicht stören. Mit den Rückholfäden kann die Spirale am Ende der Tragezeit wieder entfernt werden. Außerdem kann die Trägerin anhand der Fäden kontrollieren, ob die Spirale noch an ihrem Platz ist.