Darum ist HIV fast besiegt – aber nicht ganz

Wie häufig kommt HIV vor?

In Deutschland leben etwa 86.000 Menschen mit HIV. 80 Prozent davon sind männlich – Sex zwischen Männern ist die häufigste Art der Übertragung. 2017 gab es etwa 2.600 neue Fälle. Damit sinkt die Zahl der Infektionen aktuell leicht: 2016 waren es noch 2.800., also etwa 13 Prozent aller Erkrankten. Weltweit liegt diese Rate höher, bei 25 Prozent.

Global betrachtet war 1996 das Jahr mit den meisten neuen HIV-Infektionen: 3,4 Millionen. Seitdem sind die Zahlen um 47 Prozent gesunken. Für 2017 gehen Experten von 1,8 Millionen Fällen aus. Die Epidemie in Deutschland hat Mitte der 1980er begonnen. Zwischen 1980 und 1985 stiegen die Fälle sprunghaft an, auf über 5.000 Neuinfektionen im Jahr. Bis 1990 reduzierte sich das wieder auf ca. 1.500. Von 2000 bis 2006 gab es eine zweite Anstiegswelle. Seitdem befinden sich die Werte auf einem ähnlichen Niveau: Die aktuellen Zahlen von 2017 liegen etwas unter denen von 2006.

Laut den aktuellsten Zahlen von UNAIDS waren 2017 insgesamt 37 Millionen Menschen mit HIV infiziert (Stand: Mai 2019). Mehr als 95 Prozent davon leben in Entwicklungsländern. Besonders in Subsahara-Afrika, großen Teilen der Karibik und einigen Ländern in Südostasien ist HIV ein Problem. Dort sind mehr als ein Prozent der erwachsenen Bevölkerung infiziert (zum Vergleich: in Deutschland nur 0,1 Prozent ). Am schlimmsten jedoch ist die Situation im südlichen Afrika: Teilweise liegen die Erkrankungsraten bei 40 Prozent.

Auch innerhalb von Deutschland gibt es Orte, an denen mehr Menschen mit HIV leben. Vor allem die Großstädte sind betroffen: In Berlin, Frankfurt am Main, München, Köln, Düsseldorf und Hamburg werden 40 Prozent aller Fälle hierzulande diagnostiziert.