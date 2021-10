Das solltest du über künstliche Befruchtungen wissen

Single Embryo Transfer

Um die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, werden in Deutschland meist zwei, manchmal auch drei Embryos in die Gebärmutter eingesetzt. Dies führt häufig zu Mehrlingsschwangerschaften. Wegen der möglichen Komplikationen bemühen sich Reproduktionsmediziner:innen, die Mehrlingsrate zu senken. Die Lösung ist, nur einen Embryo in die Gebärmutter einzubringen (sogenannter Single Embryo Transfer). So wird es in vielen skandinavischen Ländern praktiziert. In Schweden beispielsweise beträgt die Zwillingsrate nach künstlicher Befruchtung weniger als fünf Prozent.

Dem Deutschen IVF-Register zufolge fehlen zwei Dinge, damit sich der Single Embryo Transfer in Deutschland durchsetzt: Zum einen müssten die Kinderwunsch-Paare besser über die Chancen und Risiken von mehreren Embryos aufgeklärt werden. Zum anderen fehle der finanzielle Anreiz. Würden die Krankenkassen das Einfrieren der überzähligen befruchteten Eizellen übernehmen, würden sich mehr Paare für den Single Embryo Transfer entscheiden.

Auch eine Lockerung des Embryonenschutzgesetzes würde helfen: Dürften die Mediziner:innen mehr als drei Eizellen befruchten und die Embryonen länger beobachten, könnten sie gezielt dasjenige auswählen, das die besten Chancen hat.