Sollten sich Schwangere impfen lassen?

Darum geht’s:

Für Schwangere gibt es jetzt eine Impfempfehlung

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben bereits nachgewiesen, dass Schwangere häufiger als die übrigen Frauen auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Bislang zeigen die Impfungen, dass sie genau das zuverlässig verhindern – dass Menschen also nicht schwer erkranken.

In vielen Ländern zögerten die Impfkommissionen aber zunächst vor eine Impfempfehlung, obwohl Schwangere ein erhöhtes Risiko auf einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Nachdem im August 2021 etwa die US-Gesundheitsbehörde CDC die Impfung für Schwangere empfohlen hatte, hat nun auch die Ständige Impfkommission (STIKO) in Deutschland eine generelle Covid-19-Impfempfehlung ausgesprochen. Konkret empfiehlt die STIKO eine Corona-Impfung:

für Schwangere und Stillende ab dem 2. Trimester

mit zwei Dosen mRNA-Impfstoff

Frauen mit Kinderwunsch, damit bereits vor der Schwangerschaft Antikörper gegen das Coronavirus gebildet werden, die bei einer Schwangerschaft auf das Kind übertragen werden und es so vor der Krankheit schützen.

Die Empfehlung basiere darauf, dass in den letzten Wochen neue Daten zum Risiko von schweren COVID-19 Verläufen in der Schwangerschaft sowie zur Effektivität und Sicherheit einer COVID-19-Impfung bei Schwangeren und Stillenden hinzugekommen sind, heißt es in einer Mitteilung der STIKO. Noch handelt es sich bei dieser Empfehlung um einen Beschlussentwurf, der nun Bundesländern und Fachkreisen vorgelegt wird, an dem sich also – theoretisch – noch etwas ändern kann.