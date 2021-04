Thrombosen nach AstraZeneca-Impfung? Was du wissen musst

Droht diese Gefahr auch bei anderen Impfstoffen?

14 Fälle einer Thrombozytopenie (Abfall der Blutplättchen)

7 Fälle von Sinusthrombosen

Auch nach einer Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech wurden dem Paul-Ehrlich-Institut Fälle von Thrombozytopenie oder Sinusthrombosen gemeldet. Bis zum 2. April 2021 waren das:

Das allerdings sind nicht mehr Fälle, als in der Allgemeinbevölkerung zu erwarten gewesen wären. Das PEI dazu: „Auch diese Zahl ist unter Berücksichtigung der verimpften Dosen gegenüber der erwartbaren Zahl von Sinusthrombosen nicht erhöht.“

Vor allem aber wurde in keinem Fall zusätzlich zur Sinusthrombose ein Abfall der Blutplättchen berichtet, das heißt: Die sehr seltene Kombination aus Thrombose und Thrombozytopenie ist dem PEI bisher nur bei Impfungen mit Vaxzevria von AstraZeneca gemeldet worden.

Jetzt auch Sinusthrombosen nach Impfung von Johnson & Johnson

Bisher vor allem deshalb, weil auch nach Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson in den USA Sinusthrombosen aufgetreten sind. Insgesamt sechs Fälle haben die amerikanischen Behörden registriert, bei drei Fällen lag zusätzlich auch eine Thrombozytopenie vor (Stand 14. April). Aus diesem Grund wurde die Auslieferung des Impfstoffs nach Europa aufgeschoben und die Impfungen mit dem Vakzin in den USA gestoppt.

Interessant dabei: Sowohl der Impfstoff von Johnson & Johnson als auch der von AstraZeneca sind so genannte Vektorimpfstoffe, basieren also auf einem etwas anderen Wirkprinzip als die mRNA-Impfstoffe. Zwar schleusen beide Impfstoffarten Teile des Coronavirus-Erbguts in die Zelle ein, allerdings auf unterschiedlichen Wegen.

Bei mRNA-Impfstoffen steckt das Erbgut in einer Lipidhülle, bei Vektorimpfstoffen in einem harmlosen Trägervirus, das für den Menschen eigentlich ungefährlich ist – bei diesen beiden Impfungen sind es Adenoviren. Ob womöglich genau diese Trägerviren der Grund für die Häufung der Sinusthrombosen und Thrombozytopenien sind, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings reine Spekulation und muss weiter untersucht werden.