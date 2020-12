Wie sicher ist der Corona-Impfstoff?

Welche Nebenwirkungen kann es geben?

Impfreaktionen nach der Impfung

Hier muss man unterscheiden: Zwischen klassischen, kurzfristigen Impfreaktionen, unerwünschten Nebenwirkungen – und sehr seltenen Nebenwirkungen.

Das waren die häufigsten Impfreaktionen auf den BioNTech-Impfstoff:

Schmerzen an der Einstichstelle (84,1 %)

Müdigkeit (62,9 %)

Kopfschmerzen (55,1 %)

Muskelschmerzen (38,3 %)

Schüttelfrost (31,9 %)

Gelenkschmerzen (23,6 %)

Fieber (14,2 %)

Damit sind die Impfreaktionen etwas stärker als beispielsweise nach einer Grippeimpfung.

Unerwünschte Nebenwirkungen der Impfung

In den allermeisten Fällen gab es bislang: keine. Bei einigen Menschen gab es eine Schwellung der Lymphknoten (64 von 22.000), bei vier Menschen eine vorübergehende Gesichtslähmung.

Man kann allerdings noch nicht eindeutig sagen: Ist das eine direkte Folge der Impfung – oder wäre das auch ohne die Impfung passiert? Die Gesichtslähmung etwa trat genauso häufig auf, wie es auch so in der Bevölkerung passiert.

Direkt am ersten Tag der Impfungen in England haben zwei Leute allergisch reagiert. Beide waren allerdings starke Allergiker und hatten Notfall-Pens mit Adrenalin dabei. Sie hätten also eigentlich gar nicht geimpft werden dürfen. Auch in den USA und in Kanada gab es eine Handvoll Fälle. In den Studien haben 0,6 % der Geimpften allergisch reagiert – allerdings auch ähnlich viele in der Placebo-Gruppe.

Laut Angabe des in Deutschland zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) fallen die meisten Nebenwirkungen binnen weniger Monate auf.

Gibt es gefährliche Nebenwirkungen?

Die Studienphasen I bis III sollen die Sicherheit der Impfstoffe gewährleisten. In den Phase III-Studien sind zehntausende Menschen geimpft worden: Bei BioNTech und Pfizer 22.000, bei Moderna 15.000. Es ist zwischen 2 und 6 Monaten her, dass diese Leute geimpft wurden. Bisher konnten also nur die Nebenwirkungen erfasst werden, die in dieser Zeit und bei diesen Menschen aufgetreten sind.

Ob es nicht doch seltene Langzeitfolgen durch die Impfstoffe geben kann, weiß man noch nicht. Niemand kann garantieren, dass nicht vereinzelt doch Menschen durch die Impfung krank werden. Aber so ist es bei jeder Impfung und auch bei jedem Medikament: Es bleibt immer ein Restrisiko. Denn um sehr seltene Nebenwirkungen zu entdecken, muss man sehr, sehr viele Menschen impfen.

Ein Beispiel: Will man sehr seltene Nebenwirkungen nachweisen, die in einem von 100.000 Fällen auftreten, braucht es mindestens 300.000 geimpfte Personen. Also deutlich mehr Menschen, als in den bisherigen Studien mit mRNA-Stoffen geimpft wurden.

Sehr seltene Nebenwirkungen erst nach Markteinführung messbar

Solche seltenen Nebenwirkungen fallen also in der Regel erst auf, wenn der Impfstoff oder das Medikament auf den Markt kommt. Denn grundsätzlich gilt: Je mehr Menschen einen Impfstoff bekommen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sehr seltene Nebenwirkungen auffallen.

Als selten gelten Nebenwirkungen oder Komplikationen, die höchstens einen von zehntausend Menschen betreffen, oft sind sie noch seltener. Und solche Nebenwirkungen würde man auch dann vermutlich nicht entdecken, wenn man die Phase III-Studien zu den mRNA-Impfstoffen noch viele Jahre weitergeführt hätte.

Autoimmunreaktionen zählen zu den seltenen Reaktionen, die durch eine Impfung angestoßen werden können. Denn Antikörper, die wir gegen ein Virus bilden, können unter speziellen Bedingungen auch gesunde Strukturen angreifen. Und zwar dann, wenn Virusproteine oder Bestandteile einer Impfung zufällig eine sehr ähnliche molekulare Struktur haben wie ein Rezeptor in unserem Körper. Die Antikörper passen dann auf beides: das Virus, aber auch auf den Rezeptor. Unser Immunsystem will dann auch diese körpereigenen Zellen bekämpfen.

Aber: Nicht jede Autoimmunreaktion führt tatsächlich zu einer Krankheit, also einer Autoimmunerkrankung. Dafür müssen viele Faktoren zusammenkommen: Unter anderem ein spezielles genetisches Profil. Autoimmunerkrankungen als Nebenwirkungen einer Impfung sind, wenn überhaupt, also sehr selten. Deshalb entdeckt man sie meist erst nach der Einführung eines Impfstoffes, wenn sie massenhaft eingesetzt werden.