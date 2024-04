Luftverschmutzung - Noch ein Risiko für uns? - Quarks Daily Spezial

Wie groß ist das Problem?

Vor allem in Ballungsgebieten, an Industriestandorten und da, wo viel Verkehr ist, enthält die Luft oft mehr Schadstoffe als gesund ist. Das Problem: Wir sehen und riechen die Schadstoffe nicht. Das heißt aber eben nicht, dass alles in Ordnung ist. Zwar werden die Grenzwerte an den meisten Messstationen größtenteils eingehalten. Das ist aber aus Sicht von Expertinnen und Experten kein Grund für Entwarnung. Denn einerseits sind die Wirkungen bestimmter Luftschadstoffe noch nicht komplett erforscht und das Schadstoffgemisch könnte sich verändert haben. Andererseits gibt es aber auch immer mehr Hinweise, dass so was wie Feinstaub problematischer sein kann als man lange Zeit gedacht hat. Daher empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation deutlich strengere Grenzwerte zum Beispiel für Feinstaub, als in der EU und in Deutschland bisher festgesetzt sind.

Luftverschmutzung gilt als der größte umweltbezogene Risikofaktor für Krankheiten. Auch wenn das für die Meisten von uns kein akutes Problem ist, machen Schadstoffe in der Luft viele Menschen anfälliger für andere Krankheiten – was auch eine große Belastung für das Gesundheitssystem ist.