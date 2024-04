Darum lohnt es sich über Sex zu sprechen - Quarks Daily Spezial

Darum ist es wichtig, mit unseren Kindern über Sexualität zu sprechen.

Kinder beginnen schon ziemlich früh, Fragen zu stellen. Etwa: Wo komme ich her? Oder: Warum sieht Papa anders aus als Mama? Sie beginnen auch ihren eigenen Körper zu erforschen und dazu gehören auch die Geschlechtsteile. Dann ist es wichtig, die richtigen Begriffe zu nennen. Denn wenn Kinder einen sexuellen Übergriff erfahren sollten, können sie nur so benennen, was passiert ist.

Aber: auch die Aufklärung in der Schule ist wichtig. Die Forschung zeigt, wenn es nicht nur um anatomische Eigenschaften der Geschlechtsorgane und den Mechanismus beim Sex geht, sondern auch um Einvernehmlichkeit, sexuelle Orientierung und Geschlechterzugehörigkeit, sind die Jugendlichen besser vor sexuellen Übergriffen geschützt.

Darum ist es wichtig, in der Partnerschaft über Sex zu sprechen.

Hier ist die Forschungslage sehr viel klarer. Menschen sind sexuell und in der Beziehung zufriedener, wenn sie miteinander offen über Sex reden können. Das muss nicht bedeuten, dass man besonders viel Sex hat, aber das der Sex allen beteiligten gefällt und gut tut.

Außerdem ist die sexuelle Funktion besser, wenn man offen über Probleme, Vorlieben oder Tabus sprechen kann. Das heißt: Männer haben z. B. weniger Erektionsprobleme oder vorzeitige Samenergüsse, Frauen haben weniger Schmerzen und häufiger Orgasmen.

Wie kann eine bessere sexuelle Kommunikation in der Partnerschaft gelingen?

Ein Tipp, den viele Expert*innen geben: nicht während des Sex darüber sprechen. Aber auch nicht unter Zeitdruck. Sondern in ruhigen Momenten. Und man muss es üben. Am Anfang kann es ungewohnt sein und man schämt sich vielleicht. Aber mit der Zeit wird es normaler und kostet weniger Überwindung.

Was auch helfen kann: Positives Feedback. Also Dinge ansprechen, die man gut fand. Oder sich vorher informieren, welche Dinge mir gefallen könnten, was ich gerne einmal ausprobieren würde und was ich nicht möchte.

Julia Demann hat Germanistik und Biologie studiert und ist leidenschaftliche Wissenschafts- und Medizinjournalistin.

Marlis Schaum ist Radiomoderatorin und Podcast-Host mit Leib und Seele.