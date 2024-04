Qualzuchten - Welche Haustiere sind ok? - Quarks Daily Spezial

Sind Qualzuchten in Deutschland verboten?

Eigentlich ja. Es darf kein Tier zur Zucht verwendet werden, wenn davon auszugehen ist, dass die Nachkommen leiden. Das Problem ist: Das ist im Einzelfall sehr schwer nachzuweisen. Was sind nur leichte Beschwerden, was ist wirklich „Leiden“? Und dann braucht es jemanden, der die Züchterinnen und Züchter kontrolliert. Um der Qualzuchten wirklich Einhalt zu gebieten, müsste man womöglich für jedes Tier ein Gutachten erstellen, um zu zeigen: Die Nachkommen würden vermutlich erhebliche Schmerzen haben. Dafür fehlen die Kapazitäten.

Was können wir tun?

Wer ein Haustier hat, das als Qualzucht gelten könnte, sollte sich informieren, wie man ihm das Leben so angenehm wie möglich machen kann. Beispielsweise brauchen Katzen ohne Fell besondere Pflege – sie verletzen sich leicht, können schnell frieren und müssen gesäubert werden. Bei kurzschnäuzigen Hunden sollten Besitzerinnen und Besitzer darauf achten, sie bei hohen Temperaturen nicht zu überlasten. Es gibt sogar die Möglichkeit, Operationen durchführen zu lassen, um etwa Möpsen mehr Atemfreiheit zu verschaffen. Das ist aber ein schwerwiegender Eingriff.

Können wir das Problem dauerhaft lösen?

Es gibt immer wieder Forderungen, die Zucht mit bestimmten Rassen ganz zu verbieten. In Norwegen beispielsweise dürfen keine Englischen Bulldoggen und Cavalier King Charles mehr gezüchtet werden. Allerdings könnte es auch sein, dass nach einem Verbot ein größerer Schwarzmarkt entsteht und sich die Rasse-Fans ihre Tiere im Ausland kaufen. In Deutschland wird eher über Werbe-Verbote nachgedacht, damit weniger Menschen überhaupt auf die Idee kommen, sich eine Qualzucht anzuschaffen. Etwas Vergleichbares gibt es zum Beispiel schon in Österreich.

DIE MACHER:INNEN

Markus Meyer-Gehlen recherchiert bei Quarks für Podcasts, Radio oder Youtube. Er beschäftigt sich mit Energie, Technik, Umwelt – und allem, was ihm wichtig ist.