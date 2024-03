Echte Verschwörungen: Manipulieren uns Konzerne? - Quarks Daily Spezial

So verdrehte die Tabak-Lobby die Fakten-Lage

Besonders mit drei Maßnahmen, vereinnahmte man die Wissenschaft:

Finde einen anderen Bösewicht und lenke damit ab von der Tatsache, dass Rauchen Krebs verursacht. Zum Beispiel Luftverschmutzung oder Ernährung. Zweifel die Studienergebnisse an, die zeigen, dass Rauchen Lungenkrebs verursacht, durch Argumente wie zum Beispiel: „Das sind ja nur Tierversuche“, „bisher konnte kein einziger Fall von Krebs eindeutig aufs Rauchen zurückgeführt werden“ usw. Lass selbst Studien durchführen, die zeigen sollen, dass Rauchen gar nicht so schädlich ist. Beispiel: Eine Studie, die feststellt: In Japan rauchen viele Menschen viele Zigaretten – aber Japaner haben eine vergleichsweise hohe Lebenserwartung. Kurzschluss: Wenn man sich nur wie die Japaner fettarm ernährt, dann schadet Rauchen nicht.

Wissenschaft wurde durch Geld beeinflusst

Die Konzerne haben mehr oder weniger transparent Institute und Wissenschaftler finanziell „unterstützt“ – und hatten dadurch Einfluss darauf, wie Studien designt wurden, ob Studien veröffentlicht wurden oder in der Schublade verschwanden. Darüber hinaus griff die „White Coat strategy“ – Weißkittel-Strategie: Man lässt einen Forschenden oder Arzt verbreiten, was man verbreitet haben will, denn der ist glaubwürdiger, als wenn jemand von Philip Morris selber sagt: „Rauchen ist gar nicht so schlimm“. Das geschah auch in Deutschland.

Auch Teile der Lebensmittel-Industrie folgen diesen Strategien

Schon lange fordern mehrere medizinische Fachgesellschaften ein Verbot für Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder richtet. Teile der Lebensmittelindustrie wollen das verhindern und behaupten: Es ist bisher nicht bewiesen, dass durch solch ein Werbeverbot weniger Kinder sich Übergewicht anfuttern. Dieses Vorgehen nennt sich: „Manufactured controversary“, weil eine Diskussion „fabriziert wird“, die eigentlich überflüssig ist. Die Weltgesundheitsorganisation und UNICEF legen dagegen Studien vor, die zeigen: Die Werbung beeinflusst, was für Lebensmittel Kinder und Jugendliche essen und kaufen.

Was kann man tun?

Es sollte mehr Studien geben, die nicht von der Industrie finanziert werden. Jeder einzelne sollte vorsichtig sein, wenn Argumente zu positiv klingen, um wahr zu sein. NGOs (Nicht-Regierungsorganisationen decken manche solcher Verschwörungen auf und ordnen Studien wissenschaftlich ein. Zu guter Letzt: Wer Quarks hört, ist gut informiert über solche Themen 😉

DIE MACHER:INNEN

Christina Sartori hat Biologie studiert und arbeitet schon seit vielen Jahren als Medizinjournalistin. Dabei berichtet sie auch immer wieder über Themen wie Rauchen, Ernährung und Medikamentenabhängigkeit.

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.