Shit happens! Darum sollten wir öfter versagen - Quarks Daily Spezial

Das Selbstwertgefühl verhindert den Lerneffekt

Die Psychologinnen aus Chicago befragten daraufhin die Proband*innen und stellten fest: Spieler und Spielerinnen, die gesagt bekamen, dass sie schlecht im Test abgeschnitten hatten, hatten danach ein geringeres Selbstwertgefühl. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass der Mensch sein Ego schützen will und deshalb versucht, sein Scheitern einfach zu ignorieren.

Außerdem ist das Lernen aus Erfolgen auch viel einfacher, für unser Gehirn ist es bequemer: Man muss sich nur merken, was man richtig gemacht hat und das dann einfach wiederholen. Bei Fehlern muss man die Information aus dem Misserfolg herausfiltern, was da falsch gelaufen ist. Man muss quasi um die Ecke denken – und das ist anstrengend für unser Gehirn!

Wir lernen lieber aus den Fehlern der anderen

Anders sieht es bei den Fehlern aus, die andere machen. Diese sind für das eigene Selbstwertgefühl keinerlei Bedrohung, sie können daher neutral analysiert werden und es fällt nicht schwer, daraus zu lernen.

Das Dumme ist nur: auch die anderen wollen sich nicht mit ihren Misserfolgen befassen und diese schon gar nicht in die Öffentlichkeit preisgeben. Und so kommuniziert niemand sein Scheitern, und am Ende lernt keiner etwas.

Wer „selbstmitfühlend“ ist, bewertet sich milder

Dabei nimmt man die eigene Verletzlichkeit meist als viel größer wahr, als andere es tun. Während man selbst das Gefühl hat, alles sei nur peinlich, schrecklich, furchtbar, wenn man irgendwie „versagt“ hat, sehen andere Menschen das oft als gar nicht so schlimm an.

Steuer Deinen inneren Anspruch

Für sich selbst betonen, wo man sich schon weiterentwickelt hat, oder wo man vielleicht auch seine Ziele anpassen sollte. Das ist auf jeden Fall besser fürs Selbstwertgefühl, statt sich immer mit anderen zu vergleichen.

DIE MACHER:INNEN

Sebastian Sonntag ist leidenschaftlicher Radiomoderator und Quarks-Daily-Host.

Julia Trahms ist Journalistin und beschäftigt sich am liebsten mit der menschlichen Psyche, Sport- und Ernährungsthemen.