Corona-Virus: Das wissen wir – und das nicht

Wie will man verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreitet?

Das wird in Deutschland getan:

Die drastischste Maßnahme: Die Abriegelung ganzer Städte. Nicht nur in China – auch in Italien sind mittlerweile einige Dörfer abgeschottet, öffentliche Einrichtungen sind geschlossen. So soll so weit wie möglich verhindert werden, dass sich das Virusweiter ausbreitet.

In Italien hatte sich das Virus anfangs unbemerkt verbreitet. Um das zu vermeiden, führt das Robert-Koch-Institut jetzt Stichproben in Arztpraxen durch – zusätzlich zu den gezielten Tests bei Verdachtsfällen werden Menschen mit Atemwegserkrankungen jetzt stichprobenartig auf das neue Coronavirus getestet. So wird sonst die Ausbreitung der saisonalen Grippe dokumentiert.

Aktuell ist der Fokus, die Ausbreitung des Virus so weit es geht einzudämmen – und Infektionsketten zu unterbrechen. Es wird versucht, alle Kontaktpersonen von Infizierten zu ermitteln und zu isolieren. “Damit kann die weitere Verbreitung zumindest verlangsamt werden, was Zeiträume für weitere Gegenmaßnahmen eröffnet”, so Timo Ulrichs, Professor für globale Gesundheit an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. “Im besten Fall kann der lokale Ausbruch auf diese Weise eingedämmt und ausgelöscht werden. Bei nur einer oder weniger betroffenen Region ist so etwas möglich, wenn es zeitgleich viele Ausbrüche gibt, leider nicht mehr.“

Denn schwierig einzudämmen wird eine Ausbreitung dann, wenn Infektionswege nicht mehr überschaubar sind. So wie in Italien. Ist das auch bei uns der Fall, rät das Robert-Koch-Institut dazu, die Schutzmaßnahmen besonders auf stark gefährdete Menschen zu konzentrieren – das sind vor allem ältere Personen und Menschen mit Vorerkrankungen.

Unkontrollierte globale Ausbreitung verhindern

Darüber hinaus gibt schon seit Beginn des Corona-Ausbruchs Maßnahmen, die die weitere globale Ausbreitung eindämmen sollen:

So haben einige Fluglinien ihre Flüge von und nach China vorerst gestoppt. Die Lufthansa und British Airways etwa fliegen das chinesische Festland nicht mehr an.

Ein weiterer Versuch sind sogenannte Entry-Screenings an Flughäfen. Mit Wärmebildkameras werden die ankommenden Reisenden daraufhin untersucht, ob sie Fieber haben könnten. Eine Studie aus dem Jahr 2015 kam jedoch zu dem Schluss, dass diese Maßnahme nicht sehr effektiv ist.

So seien in Singapur 2009 von 116 Schweinepest-Infizierten nur 15 am Flughafen entdeckt worden. In Japan konnten nur 10 von 151 Reisenden mit Schweinepest herausgefiltert werden. Das Problem dabei: Reisende können bereits infiziert sein und das Virus in sich tragen, ohne dabei schon Symptome wie Fieber zu entwickeln.

Sinnvoller seien: Exit-Screenings, also Kontrollen bei der Ausreise. Die WHO empfiehlt solche Ausreisekontrollen für alle Länder, in denen das Virus ausgebrochen ist. Die WHO hat für das Coronavirus einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Das heißt: Die Mitgliedsländer müssen ihre Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus untereinander koordinieren.