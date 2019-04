Darum sind Masern keine harmlose Kinderkrankheit

Darum geht’s:

Masern-Zahlen steigen wieder

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat gerade erst wieder Alarm geschlagen: Von Januar bis März 2019 hat es vier Mal so viele neue Masern-Infektionen gegeben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für die WHO und viele andere Gesundheitsexperten ist klar: Würde lückenlos durchgeimpft, wäre es nicht so weit gekommen.