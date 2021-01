So häufig sind Langzeitfolgen bei einer Corona-Infektion

Darum müssen wir drüber sprechen:

Langzeitschäden betreffen einen großen Teil der Infizierten

Bislang ist die Studienlage zu den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion noch unbefriedigend. Denn es gibt derzeit noch sehr unterschiedliche Studienergebnisse und Einschätzungen dazu, wie viele Menschen noch Wochen und Monate mit den Langzeitfolgen von Corona zu kämpfen haben. Grob gehen ExpertenManche Studien sprechen sogar von bis zu 70 Prozent, allerdings kommt dies vor allem auf den Untersuchungszeitraum und Erhebungsmethode an. Genauso wichtig ist, ob nur Menschen befragt oder untersucht wurden, die im Krankenhaus behandelt werden mussten oder auch solche, die einen milden Verlauf hatten.

In England haben Forschende der staatlichen Gesundheitsbehörden über eine App die zahlreichen Symptome von Infizierten über Wochen und Monate untersucht, darunter fallen Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Atemprobleme, Gedächtnisverlust oder Konzentrationsstörungen. Demnach berichteten zehn Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach drei Wochen noch über verschiedenste Symptome, fünf Prozent nach fünf Wochen und zwei Prozent nach mehr als neun Wochen.

Es gibt auch Fälle, die sich schon Anfang des Jahres mit SARS-CoV-2 infiziert hatten und den Ärzten noch heute von lang anhaltenden Kopfschmerzen berichten oder davon, dass sich der Geruchs- oder Geschmackssinn bisher nicht normalisiert hat.

Lungenprobleme sind häufig

Nach einer Infektion, insbesondere nach einer Einweisung ins Krankenhaus, sind die meisten Menschen nicht mehr so leistungsfähig wie zuvor. Das ist nicht verwunderlich, wenn das Virus etwa das Lungengewebe zerstört hat. Das kann so weit gehen, dass die sogenannte Diffusionsfähigkeit abnimmt, also immer weniger Sauerstoff von der Lunge in die Blutbahn gelangt. Der Grund dafür ist, dass die Entzündungsreaktionen im Lungengewebe diese Stellen vernarben können.

Atemprobleme sind auch nach der Entlassung daher häufig, etwaige Muster sind:

Überempfindlichkeit: häufiger Husten

Belastungsluftnot: bei Anstrengung

Atmungsschwäche: tiefes Einatmen nötig

Viele Patienten und Patientinnen klagen daher darüber, dass sie ihren früheren Alltag nicht mehr genauso bestreiten können oder sich erst Schritt für Schritt wieder herantasten. Aufstehen oder Treppe steigen sind schon teilweise eine zu große Belastung.

Covid-19 hört nicht mit der Entlassung auf

Von den mehr als 95.000 Patientinnen und Patienten, die in England im Krankenhaus behandelt wurden, müsste nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden fast die Hälfte auch nach der Entlassung medizinisch begleitet werden, etwa mit Rehamaßnahmen. Die Menschen müssen ihren Geruchssinn wiedererlangen, den Atemrhythmus trainieren oder psychisch betreut werden.

Fast wöchentlich stoßen neue Symptome hinzu, die zu einem komplexen klinischen Bild verschwimmen, das die Ärzte und Wissenschaftler ordnen müssen.

Die bisherigen Studien deuten darauf hin, dass einige Faktoren die Langzeitfolgen wahrscheinlicher machen:

schwere Krankheitsverläufe (häufige und schwere Symptome zu Krankheitsbeginn)

Vorerkrankungen (zum Beispiel Übergewicht)

das weibliche Geschlecht

Manche Langzeitfolgen können wiederum zu akuten Gesundheitsproblemen führen. Covid-19 muss also nicht wirklich vorbei sein, wenn man aus dem Krankenhaus entlassen wird. Eine Studie zeigte, dass auch nach der Entlassung schwere Gesundheitsprobleme auftreten können: Bis zu ein Drittel der Covid-Patienten kam binnen fünf Monaten wieder ins Krankenhaus, mehr als drei mal so häufig wie vergleichbare Nicht-Covid-Patienten.

Kopfschmerz, Müdigkeit und Durchfall sind Symptome, die immer wieder nach Infektionen berichtet werden. Abgeleitet von solchen Symptomen kommen Studien zu dem Urteil, dass mehr als die Hälfte der untersuchten Krankenhauspatienten noch Monate nach ihrer Infektion mit dem so genannten Chronischen Fatigue-Syndrom zu kämpfen haben. Die andauernde Niedergeschlagenheit führt dazu, dass sie ihren Alltag nur mühevoll oder teilweise nicht bewältigen können.

Langzeitfolgen finden sich überall im Körper

Wenn Patienten selbst über Symptome berichten, ist es das eine. Ärzte und Wissenschaftler haben Infizierte nach Wochen und Monaten auch systematisch untersucht. Dabei haben sie Langzeitfolgen etwa an Geweben und Organen festgestellt, die die Personen selbst gar nicht wahrnehmen (können). Die Schäden, die die Forschenden beobachten konnten, verteilten sich über den ganzen Körper. Man spricht von einer multisystemischen Erkrankung.